Tid til det som virkelig teller

Atle Hørlyk

Økonomidirektør i Læringsverkstedet





Hans oppgave er å hjelpe styrerne og de øvrige ansatte i Læringsverkstedets 230 barnehager å få mer tid til barna.

For å oppnå dette har han valgt Xledger som økonomisystem.

– Alt styrerne trenger å gjøre er å godkjenne bilag. Det kan de nå gjøre hvor som helst enten de sitter på toget, bussen eller i et annet ledig øyeblikk, forteller Hørlyk.

For Læringsverkstedet er det viktig at de ansatte har så mye tid sammen med barna som mulig,

I dag er Læringsverkstedet Norges største private barnehagekjede. Deres hemmelighet er et skybasert system der alle barnehagene håndteres som om de var én enhet. Fakturaene skannes automatisk, sendes til godkjenning - og avvik håndteres raskt og effektivt hos konsernregnskapssjef Ann-Kristin Dyre.

– Før måtte vi føre regnskap for hver barnehage for seg. Nå fører vi og holder oversikt over alle barnehagene - på tvers av selskaper - som om det var én enkeltstående barnehage, sier Dyre.

Det betyr at:

·Fakturaer godkjennes på farten - hvor som helst og når som helst.

·Alle endringer kan gjøres ett sted og en gang i stedet for 40, 90 eller 230 ganger.

·Nye barnehager legges til kun ved ett tastetrykk.

– Når vi forvalter skattepenger må vi sørge for at vi bruker minst mulig penger på administrasjon, fastslår Hørlyk.