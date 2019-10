Range Rover Sport gir deg råskap på fire hjul

Det nyeste medlemmet i Range Rover Sport-familien er en elegant hybridbil for hele familien. Jaguar Land Rover fokuserer for fullt på elektrifisering, og P400e er deres første ladbare hybrid. På drøyt to og en halvannen time er batteriet fulladet og med sine 404 hestekrefter tar bilen deg trygt gjennom det norske landskapet.









Elektrifiserer alle nye biler

Jaguar Land Rover har et mål om å elektrifisere alle sine nye bilmodeller, og Range Rover Sport er en viktig brikke i det arbeidet.

Etterspørselen for luksus SUVer og elbiler er skyhøyt og for Jaguar Land Rover er det viktig at bilene fortsatt innehar deres kjente trekk, nærmere bestemt eleganse, sikkerhet og kraft. P400e akselererer fra 0-100 km/t på 6,7 sekunder og har en toppfart på 220 km/t. Bilens elektriske rekkevidde er på 51 kilometer.

Kombinasjonen av bensinmotor og elmotor gjør at sjåførene kan nyte opplevelsen med stillegående terrengkjøring og nullutslipp. Takket være elektrifiseringen har bilen kun et utslipp på så lite som 64 gram CO2 på kilometeren.

Ikke bare ytelse

Kjent for sine elegante linjer og raffinement har Land Rover gitt Range Rover Sport P400e en aggressiv profil med en ny, kraftig støtfanger. Faktisk har bilprodusenten oppgradert designet og forbrukerteknologien på alle Range Rover Sport-modellene. Samtidig har de gjort Range Rover SVR til den raskeste Range Roveren noensinne.

Bilen handler likevel ikke bare om ytelse. For å øke sikkerheten har P400e blitt utstyrt med nye LED hovedlys som hindrer at møtende trafikk blir blendet, samtidig som de gir bedre belysning. Noe som er ekstremt viktig på mørke vinterkvelder. Med høyhastighets nødbrems og en utviklet Cruise Control med styringsassistanse kan du kjøre trygt på det uforutsigbare norske vinterføret.

Og som kirsebæret på toppen av iskremen kan du låse og låse opp bilen uten en nøkkel i lomma, perfekt om man skal på skitur eller ut i naturen.