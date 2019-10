Malling & Co lovpriser dette økonomisystemet

Martin Mehus

Økonomidirektør i Malling & Co Forvaltning





Eiendomshuset Malling forvalter eiendom på vegne av over 400 kunder. Totalt dreier det seg om 2,4 millioner kvadratmeter eiendom.

– Våre kunder skal alltid ha tilgang til fersk informasjon om eiendommene vi forvalter, sier økonomidirektør Martin Mehus.

Han har høye ambisjoner for å skape et hel-digitalt eiendomshus. For å oppnå dette er Xledger en naturlig partner.

– Vi var egentlig på jakt etter et alt-i-ett-forvaltningssystem rettet mot eiendom. Det så vi raskt at ikke var mulig. I stedet valgte vi å koble sammen flere ulike systemer. Da falt valget på Xledger som det beste økonomisystemet, sier Mehus.

For å lykkes med et slikt oppsett, krevde Malling gode løsninger for deling av data, såkalte API-er. Det hadde Xledger. Samtidig trekker han frem hvordan Xledger sørger for at alle operasjoner kun behøver å gjøres en gang.

Martin Mehus økonomidirektør i Malling & Co Forvaltning

Til sammen sørger det for at Xledger er:

·Alltid oppdatert: Malling får oversikt over økonomien i sanntid, og kan selv kjøre ut rapporter og gjøre analyser.

·Automatisering: Med Xledger har Malling automatisert fakturahåndtering og en rekke andre prosesser.

·Samspill: Xledger er integrert med kontraktshåndtering, CRM-system og bank. Samtidig får revisorene akkurat den informasjonen de trenger til riktig tid.

Effekten merker han umiddelbart:

– Vi som forvalter får raskt en totaloversikt over vår totale portefølje uten å bruke mye tid på datauttrekk, sier Mehus.

Han merker også at kundene stiller høyere krav nå enn tidligere.

– Når kundene selv kan gå inn og se på tallene, forventer de at vi hele tiden holder dem ajour. Heldigvis gjør Xledger det så enkelt å oppdatere regnskapet, at vi nå klarer dette, sier Mehus.

Hans jobb er nå å hente ut flere gevinster i den nye plattformen.

– Det er litt som å bytte fra gokart til Formel1-bil. Det går veldig mye fortere, og stiller helt nye krav til sjåføren, sier Mehus.