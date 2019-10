Digitalisering: - Mange vet ikke hvor de skal starte

Vidar Evensen er en av Vismas fremste eksperter på digitalisering. I dette intervjuet går han i dybden på hva digitalisering egentlig handler om – og gir gode råd om hvordan norske bedrifter kan lykkes med sin digitaliseringsreise.

Forklar oss kort, hva er egentlig digitalisering?

– I sin enkleste forstand vil jeg si at digitalisering handler om å understøtte, forenkle og effektivisere arbeidsprosesser med it-løsninger. Det er viktig å forstå at digitalisering ikke er IT-løsningene i seg selv, men at digitalisering handler om å bruke teknologi til å eliminere manuelle arbeidsoppgaver, og å effektivisere gjennom teknologi.

– I en heldigital verden slipper bruker eller kunde å forholde seg til prosesser, de slipper å registrere sine data, i stedet mottar de ytelser og tjenester automatisk, i henhold til sitt behov og forbruk.

Vi snakker ofte om «digital modenhet». Hva legger vi i det?

– Jeg liker ofte å bruke «digitaliseringstrappen» når jeg snakker om digital modenhet, hvor stegene går fra å digitalisere de papirbaserte prosessene, via selvbetjening, samhandling, automatisering, til optimalisert og lærende.– Den digitale modenheten til en virksomhet kan bestemmes av hvor man befinner seg i trappen. Jeg tror mange tenker at de har digitalisert så lenge de har «satt strøm på papiret». Eller satt digitale hjul på gårsdagens prosesser. Bedrifter som har gjort det, har for så vidt kommet et stykke på vei. Det å kutte ut papir og manuelle prosesser har absolutt effekt. Og poenget er, har du startet denne prosessen, er det kanskje enklere å komme videre.

Digital Index er Vismas undersøkelse om digital modenhet i norske bedrifter. Over 1500 daglige ledere og økonomiansvarlige har rangert i hvilken grad bedriften har digitalisert sentrale økonomiske og administrative prosesser.

For å sette strøm på papir er ikke målet?

– Nei, og dette er viktig: Kun å sette strøm på papir, uten å endre, forenkle og automatisere arbeidsprosessene, er litt som å asfaltere krøtterstier, eller som engelskmennene kaller det «to put lipstick on pigs». Det er ikke nok å sette digitale hjul på gårsdagens løsning. Det vil ikke hjelpe deg å overleve. Og heller ikke innfri kundenes forventninger på sikt.

– For å overleve må du evne å tenke helt nytt. Er du først inne i en prosess der du ønsker å effektivisere og forbedre konkurransekraften din gjennom å ta i bruk digitale løsninger, bør du derfor tenke videre.

Det er krevende å tenke helt nytt, eller å snu helt eller delvis opp ned på dagens forretningsprosesser. Hvordan skal bedrifter klare det?

– Det handler om å forstå mulighetene som ligger i digitalisering, gripe dem – og ikke minst gjennomføre. Still spørsmål som:

Er det noen av dagens prosesser som kan automatiseres, eller gjøres mer effektivt gjennom bruk av digitale verktøy?

Har du mulighet for bedre digital samhandling med dine kunder, for eksempel gjennom apper, nettjenester, sosiale medier?

Kan dere gjennom teknologi lage helt nye tjenester eller produkter? Det kan for eksempel være å individuelt tilpassede tjenester, brukerstyrt betaling av en tjeneste, bilforsikring basert på ditt faktiske kjøremønster eller virtuell utprøving av et produkt før du kjøper det.

Har dere mulighet til å utvikle nye markeder, eller starte transformasjonen til en ny forretningsmodell? Altså tenke helt nytt om hvordan man leverer sine tjenester og produkter på.

– Apple er en bedrift som har gjort denne endringsreisen. Apple gjorde først en disrupsjon av musikkbransjen med sin iPod, og ble markedsleder i dette segmentet. Deretter valgte Apple å gjøre en disrupsjon av sin egen iPod med iPhone, og nesten utradere markedet for iPods, men til gjengjeld ta større markedsandeler innenfor flere områder som mobiltelefon, digitale kameraer, kart og navigasjon m.m.

Oppskriften er den samme for alle: Det er ikke nok å gjøre det samme som i går, bare raskere. Men Apple er veldig store, og har mye penger. Hva med en middel stor norsk bedrift med begrensede ressurser?

– Oppskriften er den samme for alle: Det er ikke nok å gjøre det samme som i går, bare raskere. Det er heller ikke nok å investere i teknologi og digitale løsninger. I tillegg må du ha rett kompetanse i bedriften, som evner å tenke nytt og innovativt. Det er ekstremt viktig i dag.

Betyr det at norske bedrifter må ansette nye folk?

– Ja, egentlig. Eller sette seg på skolebenken selv. Det kanskje viktigste poenget å forstå for norske bedrifter er at alle virksomheter blir it-virksomheter. Bedriftene endres fra at it var noe som it-avdelingen holdt på med, til at it gjennomsyrer alle nivåer i en virksomhet, og at man erkjenner at it – og ikke minst strategisk bruk av it – er en kompetanse som må spres ut i organisasjonen.

– IT-sjefen må også inn i toppledergruppen. Om man skal lykkes, er IT-sjefene nødt til sitte tett på beslutningsprosessene.

Regjeringen har som ambisjon å lære «kidsa å kode». Men det du sier, er at egentlig bør alle kunne kode i dag?

– Ja, på en måte kan du si det sånn.

– Jeg er i hvert fall veldig opptatt av at norske ledere må øke sin it-kompetanse. Jeg mener det er to grunnleggende egenskaper daglig leder bør ha: Det ene er å forstå forretningen sin, og det andre er å forstå teknologien og mulighetene den åpner opp for. Og så grensesnittet – å forstå hva teknologien kan medføre av muligheter i sin bedrift.

– Vi ser en kompetansedreining generelt på IT-området og hos IT-lederen. I dag er det like viktig at IT-sjefen har forretningskompetanse som IT-kompetanse. Gartner, som er et av verdens fremste analyseselskaper, sier at innen 2021 vil 40 % av alt IT-personell være generalister med mange ulike roller, hvor flertallet av rollene er mer forretningsorienterte enn teknologiorienterte.

Farten er stor, og fremtiden desto mer usikker. Hvordan kan vi egentlig legge planer for en usikker fremtid?

– Igjen er kompetanse viktig. Ansatte med riktig kompetanse som kan hjelpe bedriften å følge med på teknologiske trender, og se hvordan verden endrer seg.

For å overleve må man altså digitalisere. Men vår digitale index, og flere andre undersøkelser, viser derimot at det er mange som ikke er digitalisert, og mange arbeidsprosesser som gjøres manuelt, på papir og på ineffektive måter. Hva tror du er grunnen?

– Jeg tror det er flere grunner til det.

1. Hvor skal jeg begynne?

Kompetanse og forståelse, og mangel på gjennomføringskraft. Men jeg tror også mange sitter med en følelse av et ekstremt komplekst landskap: -Hvor skal jeg begynne?

2. Ikke kniven på strupen helt enda

En annen grunn er nok at så lenge ting funker ok, man tjener penger, så fortsetter man. Mange har nok ikke fått helt kniven på strupen ennå. Det farlige er at man da fort kan ende opp som NOKIA, som ventet for lenge med å endre seg, og da var det for sent.

3. Frykt for å miste jobben

En siste grunn, er nok at mange føler en frykt for å miste jobben sin, eller at dagens arbeidsoppgaver skal bli vesentlig endret. Fremtidsforskere så dystert på fremtidens arbeidsmarked for få år siden, og kom med fremskrivinger om at et stort antall arbeidsplasser vil forsvinne innen få år. Nå ser jeg at dette har snudd – man ser ikke like dystert på fremtiden. For eksempel sier Gartner at i 2020 vil kunstig intelligens bidra til en netto økning av arbeidsplasser, ved å skape 2,3 millioner arbeidsplasser, men kun eliminere 1,8 millioner arbeidsplasser på verdensbasis. Men innholdet i arbeidsoppgavene vi gjør i dag, er ikke det samme vi kommer til å gjøre i morgen.

Oppsummert – hva er dine beste råd til norske bedrifter som ønsker å ta noen betydelige digitale skritt inn i framtiden?

– Her har jeg seks råd.

1. Ansett riktig digital kompetanse

Sørg for å ansette riktig digitale kompetanse inn i selskapet. Om du som leder i en bedrift ikke selv øker din digitale kompetanse, er du nødt til å omgi deg med mennesker som kan strategisk it.

2. Ikke gjør alt på en gang

Avgrens planene dine i begynnelsen. Start med én prosess, gjør noen erfaringer før du iverksetter store endringer for bedriften.

3. Ha stor gjennomføringsevne

Det hjelper ikke med visjoner og verdier om du ikke kan gjennomføre.

4. Skap kultur for endring

Skap en endringsvillighet i selskapet og en kultur for endring. I dag skjer utviklingen ekstremt raskt, du kan ikke lenger ha 5-årsplaner. Da blir det ekstremt viktig å rigge en organisasjon som kan endre seg kjapt.

5. Vær et godt eksempel

Toppledelsen må gå foran.

6. Invester i ny teknologi

Invester i teknologi som muliggjør nye måter å levere dine varer og tjenester på.

Vidar Evensen er adm.direktør i Visma Consulting, som er Vismas konsulentsselskap. Han har erfaring fra digitaliseringsprosjekter gjennom forskjellige roller de siste 20 årene, og har ledet Visma Consulting siden 2011.