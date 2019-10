Fem ting norske ledere bør vite om skytjenester

Her får du listen over ting det er greit å ha kontroll på før du diskuterer skytjenester rundt lunsjbordet – eller styrebordet:

Hva er egentlig skytjenester?

Skytjenester brukes som betegnelse på alle programmer, applikasjoner og data som er lagret i store datasentre, og som er tilgjengelige for deg som kunde over nettet. På mange måter er skytjenester det motsatte av å lagre data lokalt på harddisker og kjøre lokalinstallert programvare.

Hvor lagres alle disse dataene?

Skytjenester er et litt misvisende begrep, for det er selvfølgelig ikke en fysisk sky det er snakk om. Tvert i mot befinner skyen seg godt nede på landjorda, i store datasentre hvor dataene og programmene er tilgjengelig for brukerne via høyhastighetsfiber. Avhengig av hvilken leverandør du bruker, kan dataene enten lagres på datasentre i Norge eller andre steder i verden.

Hva er den store fordelen med skytjenester?

Det er mange fordeler med skytjenester. Én er at alle data og programmer er tilgjengelige for deg hele tiden, uansett hvor du er, så lenge du har internettforbindelse. En annen er at du som kunde ikke trenger å bruke plass, penger eller ressurser på å ha en egen serverpark og en stor IT-avdeling. Alt lagres eksternt.

Mange ser på det som en sikkerhetsrisiko at de ikke kan se stedet hvor dataene er lagret. At dataene er lagret i et sikret datasenter er faktisk en fordel, fordi det ofte er vanskeligere å hacke seg inn på en skyserver enn en vanlig kontor-PC. Dessuten slipper du å tenke på backup, for alt er sikret i skyen.

Hvilke gevinster er det ved bruk av skytjenester?

Utover de tekniske og fysiske fordelene, er mulighetene du får den viktigste grunnen til å ta i bruk skytjenester. I skyen har du lagret alle sine data ett sted. Det betyr at det er lettere til å bruke dataene sine på en smart måte.

I praksis handler det om å legge til rette for mer automatisering og forenkling ved å fjerne repetitive oppgaver. Bedrifter som velger skybaserte reiseregningssystemer, der alle ansatte kan levere sine utlegg fra mobilen mens de er på reise, og automatisk få pengene refundert på neste lønning, er bare ett av mange konkrete eksempler.

Hva er sammenhengen mellom skytjenester og kunstig intelligens?

«Alle» snakker om automatisering og kunstig intelligens. Men hva har det med skytjenester å gjøre? Grunnen er enkel. For å benytte kunstig intelligens må skytjenester ligge i bunn. Dette fordi kunstig intelligens baserer seg på analyse av enorme datamengder.

Disse datamengdene må være tilgjengelig ett sted, og fordi de færreste har ressurser til å bygge opp like kraftige datasentre som de store skytjenesteleverandørene, må du være i skyen for å benytte seg av kunstig intelligens.

For å gi et bilde av hvilke mengder data som blir tilgjengelige, så regner man med at 1 million enheter vil koble seg opp til internett hvert eneste minutt i nær fremtid. Hvor skal alle disse dataene lagres? Jo, i skyen. Når de er tilgjengelige der, kan kunstig intelligens hjelpe oss med å analysere og fatte fornuftige beslutninger for oss. Så derfor, uten sky, ingen kunstig intelligens.

Tegn på at din bedrift bør flytte til skyen

Men når er det riktig tidspunkt for meg å flytte til skyen, tenker du kanskje. Det enkle svaret er: jo før, desto bedre. Svarer du ja på ett eller flere av spørsmålene under, har du enda flere grunner til å melde flytting allerede nå:

Benytter dere systemer som ikke snakker sammen, for å administrere ulike avdelinger?

Benytter dere ulik programvare, som dere må oppgradere med jevne mellomrom?

Har dere høye vedlikeholds- eller lisenskostnader?

Har du liten oversikt over faktiske IT-kostnader?

