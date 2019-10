Klæbo satser på hårproduktet Hufs

«Hufs» - oppkalt etter langrennsløpernes elghufstrening – motbakkeløp med staver.

Det hele startet i 2012 da Johannes Høsflot Klæbo var 15 år. Vi var naboer og han er i samme vennegjeng som mitt eldste barn. Stian Støp – daglig leder og gründer i Hufs.no

Stian har arbeidet i frisørbransjen siden 1987, både med salg, markedsføring og produktutvikling. I tillegg var han Johannes sin faste frisør. I samtalene mellom de to, frisør og kunde, oppstod det en felles drøm – å gjøre Norge finere på håret.

– Allerede som ung var Johannes interessert i produktutvikling og brandbuilding.

– Hvis du får et gjennombrudd i fremtiden kan det være fint med avkobling og noe helt annet enn idretten. Da kan vi bygge opp vårt eget brand foreslo Stian.

Etter tidenes gjennombrudd, da Johannes satte seniorene på plass på Beitostølen, spurte Stian:

– Hva gjør vi nå Johannes?

– Vi må begynne på jobben, vi har jo en avtale!

Etter mange runder med testing både hos forbrukere, frisører og ikke minst Johannes selv, har Hufs finslipt et produkt som gir deg kontroll. Se bare på Johannes når han kaster luen i siste bakken og sveisen fortsatt holder – det er kontroll, smiler Stian.

Kvalitet, Kvalitet og Kvalitet

Lista er lagt høyt i forhold til kvalitet på produktet og også emballasjen. Stian sin lange erfaring samt brede nettverk av kontakter, åpnet muligheten for å produsere produktene i Skandinavia. Johannes og Stian har vært enig i at ingenting skal gå på bekostning av kvaliteten.

Ettersom vi ikke har distributør- og salgsledd kan vi levere et førsteklasses produkt til en konkurransedyktig pris.

Alt-i-ett

Etter en research i markedet falt de ned på at de ville benytte økonomisystem og nettbutikk fra norske Uni Micro AS. Målet var å samle alle funksjoner som regnskap, crm, lagerstyring, fakturering og nettbutikk i et og samme system. I tillegg var det viktig at nettbutikken både kunne håndtere salg til sluttbrukere og forhandlere.

Vi ønsket kvalitet og sømløshet for virksomhetssystemet vårt. Vi vil bruke tiden vår på det vi er gode på, ikke jobbe i tungvinte systemer.

I prosessen med å bygge nettbutikken fikk Hufs god hjelp av dedikerte og kompetente medarbeidere hos Uni Micro, som fulgte opp tett hele veien.

Hvordan har mottakelsen av Hufs vært?

– Både produktet og nettbutikken er svært godt mottatt. Nettbutikken er oversiktlig, delikat og enkel å forstå. Konseptet vårt er tydelig. Sluttbrukeren kan kjøpe hårvoks, og frisørene kan videreselge et bredere utvalg av våre produkter til sine kunder.

Hvilke planer har Hufs for fremtiden?

– Hufs har en spennende pipeline og vårt fokus er styling, haircare og kosmetikk. Siden vi får dette spørsmålet ønsker vi å sende det i retur. Hva ønsker publikum at vi skal lage? Hva trenger markedet? Vi er svært lydhøre for ønsker.

Med korte beslutningslinjer, nær og god kontakt med produsentene våre, kan vi raskt få nyheter ut i markedet.

Kan det være at Johannes går fortere på ski med Hufs i håret, eller har han prøvd det under skiene?

– Haha, nå avslørte du nettopp hvordan det er mulig å springe rett opp bakker på ski.