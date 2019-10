Hjelp, vi blir hacket!

Visste du at kun 4 av 10 norske næringslivsledere har en handlingsplan ved et eventuelt cyberangrep? 4 av 10 er også enige eller delvis enige i at de tror det er rimeligere å betale løsepenger ved et eventuelt angrep, enn å investere i sikkerhetssystemer.

Bare i år har flere norske bedrifter blitt rammet av cyberangrep. Det anslås å være mer penger i cyberkriminalitet enn narkotikahandel, noe som ble svært synlig da Hydro ble angrepet i mars i år. Angrepet kostet Hydro over 400 millioner kroner.

Den 10. oktober vil Grand Hotel i Oslo fylles av digitale eksperter og hovedtemaet for arrangementet er bedrifters digitale sikkerhet. Med økt fokus på digitalisering har også den digitale risikoen steget betraktelig. Dagens bedrifter ønsker at digitaliseringsprosessen skal gå fort og gi umiddelbar gevinst, konsekvensen blir da at cybersikkerheten ofte nedprioriteres.

Direktør for Næringlivets Sikkerhetsråd (NSR), Odin Johannessen, vil lede konferansen og snakke om viktige funn fra tre forskjellige rapporter utarbeidet av NSR. Rapportene er henholdsvis Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (2019), Mørketalls undersøkelsen (2018) og Hybrid undersøkelsen (2019). Johannessen vil hente frem noen viktige funn, og kommentere disse i lys av det eksisterende trusselbildet.

Gå ikke glipp av konferansen som kan hjelpe deg i kampen mot hackerne!

NSR skriver selv på egen blogg at de ofte for henvendelser fra bedrifter om hva de skal gjøre når de har blitt hacket.

– Når først uhellet er ute og bedriften har blitt hacket, finnes det få enkle råd for å rydde opp eller redusere skaden. Digital hendelseshåndtering er både et eget fag og en prosess som må planlegges og settes i verk. Det eneste kjappe tipset vi kan gi er: Vær forberedt!

– Forberedt betyr her at man har foretatt vurderinger og gått til anskaffelse av tre komponenter: Personell, Teknologi og Prosess. Personell med riktig kompetanse er helt avgjørende for at man 1) skal definere de to andre komponentene godt og 2) kunne utføre prosessen når hendelsen oppstår. Teknologi betyr verktøy for både preventive tiltak, for deteksjon og rapportering/alarmering. Når sikkerhetsdesign og verktøy er på plass, bør man definere rutiner, og en hendelseshåndteringsprosess med tilhørende roller for de som skal trå til når hendelser oppstår. Prosessen skal lede sikkerhetsgruppen gjennom de vanligste fasene av hendelseshåndteringen, forklarer de på bloggen.

På Cyber Security kommer foredragsholdere som Avdelingsdirektør for Nasjonalt Cybersikkerhetssenter, Bente Hoff, Øyvind Juell-Mathiesen fra Gartner Norge, Knut Sælid fra Kartverket og Magnus Felde fra Deloitte Cyber Risk Services. Ekspertene vil snakke om Cyber Security fra flere perspektiver og hvordan bedrifter kan sikre seg mot hackere.