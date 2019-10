To veier til velstand

Tekst av Fisher Investments Norden.

Når det gjelder investering i aksjer mener noen investorer at den beste måten å bygge en portefølje på er å konsentrere seg om noen få investeringer. Selv om det å sitte på kun noen få investeringer kan gi stor avkastning, kan det også være svært risikabelt.

Det sier seg selv at andre investorer er inneforstått med konsentrasjonsrisikoen, og gjør tiltak for å unngå det, ved å følge regler slik som å ikke ha mer enn fem prosent av porteføljen investert i ett selskap. Selv om vi ikke anbefaler å investere etter vilkårlige og statiske tommelfingerregler, kan det for mange investorer være nyttig å følge grunnleggende prinsipper for diversifisering. La oss se nærmere på disse to ulike investeringsmetodene.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Hva om jeg vil bli milliardær?

Visse personer er ikke som alle andre. Noen ønsker å bli ufattelig rike, og å konsentrere investeringene kan hjelpe dem med å nå dette målet. En av de vanligste måtene de superrike har oppnådd dette på er ved å starte sin egen bedrift og beholde eierskapet i den. Slike folk har normalt ikke like mye diversifisering som den gjennomsnittlige investor, iallfall ikke i oppstartsfasen. Personer som Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), Carlos Slim (TelMex) og Amancio Ortega (Zara) skapte sin velstand gjennom selskapene de grunnla.

Et annet interessant eksempel er Charlie Munger, som ikke startet sitt eget selskap, men ble steinrik av å hjelpe noen som hjalp til å bygge opp et selskap: Warren Buffet. Folk som Munger kan bli velstående ved å «haike» med grunnleggeren av et selskap. Denne veien til velstand involverer også en god del konsentrasjon. Lignende ting kan bli sagt om bedriftsledere og personer i deres indre krets.

I det store og hele får mange av de utenfor ledelsen mye av sin velstand fra å konsentrere seg om selskapet de jobber for. Men, dette kan være risikabelt. Om man bare ser på suksesshistoriene får man ikke hele historien. Hvor mange tusener eller millioner har lagt all sin tid, energi og penger inn i ett enkelt foretak, bare for å se det gå til grunne? Vanskelig å si. Å bare se på milliardærene og ignorere alle som har feilet er et fenomen kalt overlevelsesbias, eller «survivorship bias».

Men mange av disse folkene, om de blir velstående eller ikke, kjenner trolig til risikoen. Og selv de mest suksessrike har opplevd store nedturer.

En annen vei til velstand

Heldigvis finnes det en annen måte for de som ikke er komfortable med en slik risiko. Den er mer vanlig, og kanskje mer tradisjonell. Denne metoden går ut på å finne en jobb med god lønn, leve fornuftig, spare mye og investere godt. Dette er ikke alltid strake veien til velstand, og den involverer selvfølgelig en viss risiko. Noen som velger denne veien investerer dårlig i starten, og må gjøre opp for det senere ved å jobbe lenger eller finne alternative måter å kutte i utgiftene på. Eller de kan investere godt, men ser likevel at verdien går ned i en periode, siden investeringer som gir høyere avkastning har en tendens til å ha høy volatilitet på kort sikt.

De som vil bli velstående på denne måten burde tenke motsatt på diversifisering sammenlignet med de superrike. Sats alt på mange kort! Sørg for at du ikke har for mange enkeltaksjer eller deler av markedet.

Dette kan høres selvsagt ut, men det er lett å overse. Spesielt siden de som søker velstand på denne måten kanskje jobber for selskaper som tilbyr aksjer i selskapet som en del av pakken. Hvis du ikke følger med på formuen din kan dette fort føre til konsentrasjonsrisiko. Femprosentregelen vi nevnte tidligere gjelder også for aksjer i selskapet du jobber for. Kanskje spesielt i dette tilfellet, siden å investere i ditt eget selskap betyr at lønna di og porteføljen kan være utsatt for samme risiko, altså at selskapet går konkurs. Det blir en annen type konsentrasjonsrisiko, men like fullt en konsentrasjonsrisiko. Selv om du er trygg på din egen jobb eller selskapet du jobber for, har mange solide selskaper gått konkurs grunnet uforutsette faktorer. Andre har sunket i verdi og samtidig måtte nedbemanne.

Femprosentregelen, en gyllen regel

Kanskje er du kjent med investeringsrådet «invester i det du kjenner til». Selv om dette kanskje stemmer for arbeidsgiveren din, og kanskje har du jobbet der i flere tiår, men hvis du ikke sitter i toppledelsen får du ikke vite alt om selskapet. Selv da kan det være vanskelig å vite når noe er i ferd med å gå galt. Og om du visste noe viktig om selskapet ditt, ville denne informasjonen svært trolig bli ansett som innsideinformasjon, og derfor ulovlig å utnytte.

Mange investorer husker kanskje et amerikansk selskap kalt Enron, som gikk konkurs etter den massive bedrageriskandalen under bearmarkedet tidlig på 2000-tallet. Mange ansatte i Enron som ikke hadde noe å gjøre med bedrageriet mistet jobben samt investeringene sine fordi de hadde investert i aksjer i Enron. De som ikke hadde mer enn fem prosent av porteføljen i Enron ble trolig ikke truffet like hardt.

Selv selskaper som ikke går konkurs kan slite med lange nedgangsperioder. Enhver konsentrert eksponering mot et enkelt selskap går på bekostning av din diversifisering og øker risikoen. Det er ingenting som kan beskytte deg fullstendig fra ekstreme hendelser som kan få et selskap til å gå konkurs. Den beste beskyttelsen er de diversifiseringsstrategiene du anvender.

Så hvis du vil bli steinrik, må du vurdere å bli gründer. Eller finn en gründer du har tro på og bli med som hans eller hennes høyre hånd. Men hvis risikoen knyttet til denne metoden er for høy, kan du fortsatt bli rik gjennom å spare, diversifisere og alltid huske på den gylne femprosentregelen.

