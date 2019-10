Om Fisher Investments Norden

Tekst av Fisher Investments Norden.

Fisher Investments Norden har lokale representanter som forstår norske investorers behov og bekymringer og tilbyr dem forvaltningstjenester for å hjelpe dem med å nå målene sine for både investering og pensjon. Organisasjonen har en enkel gebyrstruktur, og jobber for åpenhet og minimering av de interessekonfliktene som ofte finnes i andre bedrifter som selger kompliserte finansielle produkter og handelstjenester.

Porteføljeforvaltningen er delegert til organisasjonens morselskap, USA-baserte Fisher Investments. Siden 1979 har Fisher-organisasjonen forvaltet verdier for institusjonelle og private investorer som trenger hjelp til å navigere globale kapitalmarkeder. Firmaets investeringsstrategier informeres og styres av et erfarent team med flere tiår med erfaring fra finansbransjen. Det amerikanske firmaets Investment Policy Committee, ledet av den legendariske investoren Ken Fisher, ser på markeder globalt, og søker etter grunnleggende investeringsmuligheter i en rekke sektorer. Gjennom denne unike tjenesten har Fisher Investments og dets datterselskaper vokst til å nå forvalte flere milliarder kroner for tusenvis av kunder i Europa og Nord-Amerika.

I tillegg til veiledning er hele Fisher-organisasjonen dedikert til å bedre investeringsuniverset. I den forbindelse tilbyr Fisher Investments Norden regelmessige markedskommentarer for å hjelpe norske investorer med å bedre forstå sammenhenger i dagens markedstrender og for åpenhet når det gjelder potensielle interessekonflikter eller gebyrstrukturer som førte til høye kostnader for investorer. Firmaet mener at alle investorer kan se at bedre forståelse av de historiske innflytelsene på globale markeder kan hjelpe dem med å ta bedre beslutninger.

Les siste nytt fra organisasjonen her for å lære mer om hvordan aktuelle hendelser kan påvirke investerings- og pensjonsplanleggingen din. Du kan også lære mer om organisasjonens tilbud for norske investorer ved å gå til Fisher Investments Norden.