Slik kan du tjene penger og støtte selskaper som er med å løse klimautfordringer

Grønne og bærekraftige investeringer blir mer og mer vanlige og etterspurte, og i dag er det selvsagt at en porteføljeforvalter er bevisst på at miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk betyr både økte muligheter for selskapene og et nytt risikobilde.

Tradisjonelt har selskaper og investorer sett på klimautfordringene og ESG-faktorene (Environment, Social og Governance) i et risikoperspektiv. Man har søkt å unngå nedsiden som direkte eller indirekte følger av at man ikke håndterer ESG godt nok. Nå mener Nordea at det er en strukturell endring i kapitalmarkedene der man ser mer på oppsidene knyttet til ESG.

Det har resultert i fondsserien Nordea Liv Bærekraft.

Bærekraftig verdiskapning

– Fondsserien er satt sammen av aksjefond og rentefond innenfor de ulike risikoprofilene som inngår i Nordeas rådgivningsprosess. Kundene vil kunne velge ønsket fond innenfor sin risikoprofil fra 10 til 100 prosent aksjeandel i porteføljen, forteller Leif-Rune Husebye Rein, investeringsdirektør i Nordea Liv.

Nordea Liv Bærekraft følger Nordea sitt markedssyn og er satt sammen av både internt og eksterne forvaltede fond som er spesielt fokusert på bærekraft i sin investeringsstrategi. Nordea Liv Bærekraft har også samme pris som de andre porteføljefondene i Nordea.

Nordea Liv Bærekraft er et knippe fond som er godt skodd til å begi seg ut i en komplisert og uoversiktlig fremtid. Mange kunder investerer i fondene ikke bare for å bidra til å skape en bedre verden. De har også innsett at dette er en mer fornuftig måte å sikre egne investeringer mot ny risiko og – ikke minst – søke nye kilder til verdiskaping.

Olje er ute – Quantafuel inne

– Her kan man investere med en god samvittighet. Sparepengene er eksempelvis ikke investert i kull eller oljesand, og i dag er man også ute av oljeselskaper. Naturligvis investerer fondene heller ikke i produksjon av klasevåpen, atomvåpen eller selskaper som bryter med menneskerettigheter, fortsetter Husebye Rein.

Investeringsdirektøren trekker frem noen av selskapene på Oslo Børs som er utelatte, som oljeselskapene Equinor og Aker BP, oljeservice som Subsea 7 og TGS, eller Kongsberg Gruppen som produserer forsvarsmateriell.

Blant selskapene som inngår i fondet, er det fokus på de som har et lavt karbonfotavtrykk, som Fjordkraft, Borregaard, som driver med vannkraft, eller selskaper som Quantafuel som omdanner plast til energi, eller BerGenBio, som forsker på immunterapi innen kreftforskning.

– Selskapene må også ha ESG integrert i sine investeringsbeslutninger og arbeide med etikk, eierstyring samt sosiale og miljømessige aspekter i sin daglige drift, fortsetter Husebye Rein.

Grønn selskapsgjennomgang

Gjennom ESG-analyse går analytikere selskapene grundig etter i sømmene på områdene «Environment», «Social» og «Governance». Man ser på hvordan selskaper forholder seg til arbeider- og menneskerettigheter både i eget konsern, og i forsyningskjeden. Menneskerettigheter kan være knyttet til eiendomsforvaltning, hvordan man er til stede i konfliktområder og så videre. Arbeiderrettigheter kan være knyttet til hvordan man stiller seg til organisering, til arbeidstid og til helse, miljø og sikkerhet.

Nordea gjør omfattende analyser for å sikre at selskapene de investerer i har en bærekraftig drift gjennom sterk ledelse, høyt fokus på miljø, samfunn og fremtidsrettede produkter.

– Selskapene plukkes ut ved hjelp av både negativ og positiv screening, samt en vanlig investeringsanalyse som legges til grunn for om vi tror selskapet er en god investering eller ikke. Selskapene blir ESG-ratet, og må ha en god ESG-score for å inngå i Investeringsuniverset. Det norske aksjeteamet i Bergen arbeider også tett med det nordiske RI-teamet (Responsible Investment) som arbeider med positiv selskapsutvelgelse ved å se på hvilke selskaper som er «best in class», forklarer Husebye Rein.

Det norske aksjeteamet med Robert Næss som forvalter av fondet har sammen med IR-teamet satt sammen det nyeste fondstilskuddet «Nordea Norwegian Stars» fra Nordea Stars konseptet - som også inkluderes i fondspakken Nordea Liv Bærekraft.

Selvforsterkende bærekraft

Investeringsdirektøren forteller at man i mange år har snakket om at bærekraftige investeringer med fokus på ESG vil kunne gi en «diversifiseringseffekt» ved å unngå større nedside i selskapene som man investerer i. Samtidig er oppsiden i de gode selskapene selvforsterkende.

– Beveger vi oss inn i et lavkarbonsamfunn, vil selskaper som bidrar til dette kunne gi bedre avkastning enn selskaper som ikke har fokus på dette fremover. Vi ser for oss at den påbegynte trenden vil fortsette, og selskaper som er riktig posisjonert, vil kunne gjøre det klart bra fremover. Slike selskaper vil naturlig nok bli favoritter blant forvalterne. På lånesiden vil riktig posisjonerte selskaper kunne få tilgang til rimeligere funding i obligasjonsmarkedet, og så videre, sier Husebye Rein.

Nordea tror at det grønne skiftet vil gå enda raskere når EUs Taxonomy kommer. Det nye regelverket kan fungere som en ytterligere katalysator i dette markedet.

