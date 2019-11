Unngå skattesmell på julegaver til ansatte

Fra 1. januar 2019 ble det innført strengere regler rundt gaver til ansatte, men det betyr selvsagt ikke at bedrifter må slutte med gaver. Ansatte ser ofte frem til en oppmerksomhet når de runder 50 år eller 60 år, har jobbet over 20 år, eller den årlige gaven som dukker opp før jul. Så for å holde seg på rett side av skatteloven er det enkelte ting som er verdt å merke seg.

Som tidligere må gaver gis som naturalytelser – noe som betyr at gaven ikke kan være i kontanter. En bedrift kan gi ansatte et gavekort, men kun dersom gavekortet ikke kan veksles inn i kontanter. Det er også slik at små gaver av lav verdi som blomster, konfekt eller vin er skattefrie.

Gi dobbelt så mye til jul i år

Bedriften kan nå gi inntil 2000 kroner til den ansatte, noe som er en dobling fra den tidligere skatteloven. For at julegavene til ansatte skal være skattefrie, må det være en generell ordning i bedriften. Dette betyr at alle må være inkludert og få en gave. Det er verdt å huske at disse 2000 kronene går over et helt år.

