En antimagnetisk klokkerevolusjon

I løpet av en over 130-årig historie har Certina flere ganger markert seg i front av klokkeindustriens teknologiske utvikling. På midten av 1950-tallet fikk Certina ideen om å utvikle en så robust mekanisk klokke som overhodet mulig. Etter utallige runder med eksperimenter og testing, kunne Certina presentere en ukonvensjonell men sofistikert løsning. Klokkens urverk ble montert «flytende» i urkassen, via en elastisk støtabsorberende gummiring. Sammen med et forsterket baklokk, tykkere glass og ekstra pakninger i kronen, var resultatet en vannresistent og støtsikker konstruksjon, hvor urkassen, urverket og urskiven aldri kom i direkte kontakt. Konseptet fikk navnet DS – en forkortelse for «Double Security».

Certina – en mangeårig norgesfavoritt For mange nordmenn er Certina det første møtet sveitsiske klokker. Allerede før det offisielle navneskiftet fra Grana til Certina i 1949, var merket godt etablert i det norske markedet. Linken til Norge er faktisk så sterk, at det i flere tiår har svirret historier i bransjen om at Certina-navnet var en norsk idé. Om ryktene er sanne har ikke latt seg bekrefte, men navnet er for øvrig avledet fra latinske «certus», som kan oversettes til «sikkert» eller «til å stole på». I dag anslås det at Certina utgjør omkring 30 prosent av alle sveitsiske klokker som selges her hjemme. «Lille Norge» har derfor markert seg som et viktig markedet for Certina.

Mekanikk med tiltrekningskraft

Tradisjonelle mekaniske urverk er finjusterte små maskiner, bestående av ørsmå komponenter som tannhjul, fjærer, aksler og skruer. Kraften leveres ikke av et batteri, men av en opptrukket drivfjær. Og fremfor en integrert krets og kvartskrystall, er det den såkalte «balansen» som sørger for det mekaniske urverkets nøyaktighet. Balansen kalles ofte urverkets hjerte, og består av et pulserende hjul med en hårtynn balansefjær. Denne fjæren som på fagspråket kalles «spiralen», ble tidligere produsert i stål. De seneste tiårene har det imidlertid blitt benyttet andre legeringer, og som oftest bestående av nikkel og jern. Konvensjonelle spiraler er ikke immune mot magnetisme, og magnetiske felt ble tidlig identifisert som det mekaniske urverkets usynlige fiende nummer én.

Certina DS-1 Big Date Special Edition.

Magnetisme gjør ingen permanente fysiske skader på en klokke, men kan ha store konsekvenser for urverkets funksjon og nøyaktighet. En magnetisert spiral kveiler seg opp eller kleber seg sammen, og får ofte urverket til å gå betydelig raskere. Ved spesielle tilfeller med lav magnetisme, kan klokken sakke, eller i verste fall stoppe helt opp. Når uhellet først er ute er løsningen en tur til urmakeren, som kan avmagnetisere klokken ved hjelp av spesialutstyr. Før den digitale tidsalderen, var problemet med magnetisering langt mindre. Først og fremst var påvirkningen fra magnetiske felt relevant for spesielt utsatte yrkesgrupper, som vitenskapsmenn, ingeniører og piloter. I dag er utbredelsen av magnetfelt langt mer omfattende, og mange risikerer å få klokken magnetisert gjennom helt ordinære aktiviteter i hverdagen.

Utviklingen har fortsatt

Etter premieren i 1959 har utviklingen av DS-konseptet ikke stått stille, men har gradvis blitt videreforedlet i møte med skiftende forventninger og behov. Støttet av forskning og utvikling av ny teknologi, omfatter DS i dag en rekke tekniske tiltak som sikrer klokkene en robust konstruksjon, høy driftsikkerhet og lang forventet levetid. Certinas særegne grønne skilpaddeskall er ikke en tilfeldig logo, men har i 60 år symbolisert klokkenes motstandsdyktighet og varige karakter.

DS-1 Big Date Special Edition feirer 60 år med DS-konseptet.

Certina revolusjonerer nå sin prisklasse ved å gjøre antimagnetisme til en del av DS-konseptet. Ved hjelp av en spiral fremstilt i den innovative titanlegeringen Nivachron, reduseres den negative påvirkingen fra magnetiske felt med en faktor på mellom 10 til 20. I motsetning til antimagnetiske spiraler av silisium eller karbon-kompositt, kan Nivachron-spiraler produseres og finjusteres ved hjelp av konvensjonelle prosesser og metoder. Ved å være forankret i den tradisjonelle håndverksarven, stilles det ingen tvil ved fremtidige muligheter for vedlikehold og reparasjoner. Klokker drevet av Certinas urverk med Nivachron-spiral kan dermed få evig liv.

Kapabel jubileumsklokke

DS-1 Big Date Powermatic 80 Special Edition er en verdig feiring av 60 år med Double Security. Klokken er den første fra Certina med Nivachron-spiral, og er utstyrt med det nyeste urverket av typen Powermatic 80. Det sveitsiske urverket har automatisk opptrekk, og fullt opptrukket gir drivfjæren en gangreserve på hele 80 timer. Timer, minutter og sekunder vises med tradisjonelle sentraliserte visere, mens et nytt dobbelt datovindu har fått plass på nedre del av urskiven. Spesielt interesserte entusiaster vil kunne glede seg over at datoskiftet skjer momentant når tiden passerer midnatt.

Unik Grønn finish og et dobbelt datovindu.

Den originale graderte grønnfargen fra 60-tallet og solstråle-mønsteret gir DS-1 Big Date Powermatic 80 Special Edition et eksklusivt uttrykk med et lekent tilsnitt. Den lille diamantformede markøren kl. 6 på urskiven er et vedkjennende nikk til 60-årsjubileet for Certina DS. Klokken balanserer mellom sporty og elegant, med et tidsriktig hint av retro. Kassen av rustfritt stål har en diameter på 41 mm, og leveres med en mesh-lenke av samme materiale. Ved hjelp av hurtigskift-systemet kan lenken raskt byttes ut med en rem ved lyst og humør.

Vendes klokken rundt møter blikket et forsterket baklokk, som er dekorert med teksten «Double Security 60th Anniversary». I tråd med konseptet den feirer er klokken utstyrt med et ripesikkert safirglass, og er vannresistent til 100 meter. Konstruksjonen er en videreutvikling av den originale støtsikringen med «flytende» urverk, og takler både brå bevegelser og støt. DS-1 Big Date Powermatic 80 Special Edition holder DS-tradisjonen vedlike, og 60 år etter introduksjonen av Double Security viser Certina nok en gang styrke i front av klokkeindustriens teknologisk utvikling