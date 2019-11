Certina – 130 år med kvalitet

Alfred Kurth

I 1906 begynte produksjonen av fullstendige klokker. Alfred og Adolf kalte klokkene sine for Grana, etter det latinske navnet for Grenchen, ”Granacus”. I begynnelsen produserte Grana for det meste dameklokker, da armbåndsur for menn fortsatt ikke var veldig utbredt på den tiden. Grana ble fort et populært merke med et godt rykte, og Kurth-brødrene vant flere priser for klokkene sine, blant annet under den prestisjetunge Milano-messen i 1906. Med første verdenskrig kom også populariteten for herreklokker. I 1938 feiret selskapet 50 år og hadde vokst fra å være en liten familiebedrift til å ha 250 ansatte. På dette tidspunktet var Granas rykte som nyskapende godt plantet i Sveits. I forbindelse med jubileet bestemte brødrene seg for å fornye merkevaren for å gjøre det lettere å markedsføre seg internasjonalt. Det ble bestemt at firmanavnet fra nå av skulle være Certina. Navnet kommer fra latinsk; Certus som betyr «sikkert». Certina er enkelt å uttale på de fleste språk, og klokkene begynner å spre seg over hele verden.

Se Certinas historiske film:

I 1959 lanserer sønnene til Alfred Kurth, Hans og Erwin, sitt banebrytende DS-konsept. Dette la grunnlaget for Certinas internasjonale rykte som et sportsmerke. DS står for Double Security og er et system som gjorde klokkene ekstremt resistente mot støt og vann. Da den første Certina DS ble lansert i 1959 var standarden for mekaniske klokker at de skulle kunne tåle et fall på rundt to meter. Certina DS kunne motstå støt fra opptil seks meter. Hemmeligheten bak DS sin suksess var at hele urverket kunne «sveve» fritt inne i kassen og dermed absorbere støt mye bedre enn andre klokker på den tiden. Rundt urverket satt det en elastisk gummiring som tok for kraften fra et eventuelt støt. De fleste andre klokker på denne tiden brukte hard plastikk eller metall rundt urverket. I tillegg til denne innovative løsningen rundt urverket, hadde også DS klokkene forsterket baklokk, pakninger i gummi på alle åpningene i kassen, og ekstra tykt glass.

Som en del av DS-konseptet tok Certina også i bruk en havskilpadde som symbol på klokkens robusthet. Skilpadden ble valgt ettersom den har et beskyttende skjell rundt kroppen, akkurat slik som Certina-klokker hadde en ekstra robust kasse og konstruksjon for å beskytte urverket mot ytre påkjenninger. Sommeren 2017 forsterket Certina dette forholdet ved å delta i et samarbeid med Sea Turtle Concervancy, en ideell organisasjon som jobber for en bærekraftig havskilpaddebestand. I dag bærer nesten alle Certina-klokker skilpaddesymbolet, som også er en del av logoen til merket.

DS Action Diver, med opptil 80 timers gangreserve. Veil. Pris: 7.790,-

Certinas DS klokker ble raskt populære blant idrettsmenn, forskere, samt oppdagere på grunn av deres pålitelighet under tøffe forhold. De ble blant annet brukt av bokseren Muhammad Ali, samt hele klatrelaget som i 1960 ble de første til å bestige det 8167 meter høye fjellet Dhaulagiri i Nepal. Klokkene fungerte optimalt under ekstreme forhold med store temperatur/trykk-endringer.

Certina DS-klokkene ble en stor kommersiell suksess for Certina. I dag er alle Certina-klokker utstyrt med DS teknologien og brukes fortsatt til aktiviteter som utsetter klokkene for store fysiske påkjenninger.

Med lanseringen av DS konseptet kom også de første dykkerklokkene fra Certina. Disse bar også DS funksjonene, men fokuset var spesielt rettet mot at klokkene skulle kunne motstå ekstreme trykk under vann. I 1969 og 1970 bestemte den amerikanske marinen og NASA at Certina DS-2 Super PH 500m skulle brukes av forskere i et prosjekt. Prosjektet, som ble kalt TEKTITE 1 og 2, gikk ut på at et team med forskere skulle tilbringe 60 dager på 15 meters dyp i en kapsel for å undersøke hvordan kroppen reagerte. Certina DS-2 Super PH 500m var vanntett til hele 500 meter og fikk topp-score av forskerne.

Illustrasjon fra NASA’s Tektite-prosjekt

I 1971 er Certina med på å grunnlegge selskapet General Watch Company, sammen med en rekke andre sveitsiske produsenter. General Watch Company er et datterselskap av ASAUG som slo seg sammen med SSIH i 1983. Dette formet SMH; forgjengeren til Swatch Group. Dette var et viktig steg både for Certina og den sveitsiske klokkeindustrien som slet på grunn av konkurranse fra billige japanske kvartsklokker. I senere år blir dette referert til som kvartskrisen, og Swatch Group blir ofte trukket frem som det selskapet som reddet den sveitsiske klokkeindustrien.

I dag er et økende antall av Certinas urverk sertifisert av Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC), som er det offisielle Sveitsiske organet som tester presisjonen til hvert enkelt urverk under flere forhold. Hvert COSC-sertifiserte urverk kommer med et eget sertifikat som viser resultatet av testene.

130 år etter at de første urverkene ble satt sammen på familiegården til Kurth-brødrene, står fortsatt filosofien om pålitelighet, presisjon og innovasjon like sterkt.