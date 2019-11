Klokkemerke redder havskilpadder

En av verdens eldste skapninger

Millioner av år før det moderne mennesket, svømte havskilpaddene rundt i jordens hav. I følge forskning anslås det eldste kjente fossilet av en havskilpadde å være rundt 150 millioner år gammelt. I dag anerkjenner forskere hele syv ulike levende arter havskilpadder. Hver art har forskjellige ytre særtrekk, ulik foretrukken diett, og ferdes ordinært i distinkt forskjellige omgivelser. Havet er havskilpaddenes naturlige habitat og kilde for mat, men etter paring må hunnskilpaddenes egg legges på land. Nyklekte havskilpadder trekker umiddelbart fra stranden mot havet, og lever der i flere tiår før de blir kjønnsmodne.Se 360 graders film fra styrerommet her. Ingen vet nøyaktig hvor gamle havskilpaddene kan bli, men teorier anslår at dyrene kan bli over 100 år gamle. Likevel er havskilpaddenes overlevelse i dag sterkt truet av menneskelig aktivitet og miljøforandringer. Beregninger viser at tusenvis av havskilpadder fanges for mat, mens eggene er ansett som attraktive potensmidler.

Skinnet brukes i lærproduksjon, og enkelte havskilpadder er også ettertraktede for sine vakre skall. Marin forsøpling og tap av leveområder utgjør også en alvorlig trussel for de mektige skapningenes overlevelse.

Havskilpaddenes beskytter

I flere tiår har skilpadden hatt en spesiell rolle hos Certina. Før lanseringen av det nå legendariske DS-konseptet («Double Security») i 1959, trengte det sveitsiske klokkemerket et symbol som reflekterte teknologiens ekstraordinære beskyttelse og robusthet. Valget falt på skilpadden og dens motstandsdyktige skall. Siden den gang har et skilpaddeskall vært å finne på baklokkene til flere av Certinas tøffeste klokker, og er i dag en sentral del av merkets identitet.

Samme år som Certina introduserte DS-konseptet, begynte amerikanske Sea Turtle Conservancys arbeid med å sikre havskilpaddenes overlevelse i Karibia, Atlanteren og Stillehavet. Den veldedige organisasjonen ble startet av den anerkjente skilpaddeeksperten Dr. Archie Carr i 1959, med et mål om å redde de ville havskilpaddene fra total utryddelse. Ved hjelp av forskning, undervisning, bevisstgjøring og beskyttelse av skilpaddenes naturlige leveområder, sikrer Sea Turtle Conservancy de utrydningstruede skapningenes fremtid.

«Tour de Turtles»

Delvis vitenskap, delvis dokumentar, delvis underholdning – «Tour de Turtles» er et maraton helt utenom det vanlige. Ved hjelp av satellitt-telemetri og internett gir Sea Turtle Conservancy publikum muligheten til å følge havskilpaddenes migrasjon fra egglegging på stranden, og tilbake til havet. I tillegg til interne forskningsmål, er hensikten å skape bevissthet rundt havskilpaddenes utfordringer, samt være holdningsskapende for bærekraftig bruk av naturen. Å redde havskilpaddene er ingen sprint, men et maraton.

Siden 2017 har Certina vært en av maratonets engasjerte samarbeidspartnere, og hvert år har det sveitsiske klokkemerket adoptert en «egen» skilpadde som stiller til start. Årets Tour de Turtles starter den 1. august, og vinneren er den skilpadden som har forflyttet seg i lengst de neste tre månedene. Havskilpaddene har, naturlig nok, ingen anelse om konkurransen som pågår.

Adopt-A-Turtle

Ønsker du å støtte Sea Turtle Conservancys viktige arbeid med å sikre havskilpaddenes fremtid? Bli et personlig medlem eller gi et gavemedlemskap ved å adoptere en utrydningstruet havskilpadde gjennom Sea Turtle Conservancy. Ved å donere 40 amerikanske dollar eller mer, mottar man et personlig adopsjonssertifikat og en velkomstpakke med informasjon og effekter fra Sea Turtle Conservancy. Mer informasjon er å finne på Sea Turtle Conservancy.