Bygger Norges råeste regnskapsmiljø

På de månedene som har gått siden han forlot regnskap- og revisjonsgiganten har han bygget opp regnskapsmiljøet Aider med en ny tilnærming til bransjen.

– I Aider liker vi å gjøre ting motsatt av hva alle andre gjør. Der andre kjøper opp konkurrenter for å bli store, er de ansatte vår førsteprioritet. For Aider er vekst et resultat, og ikke et mål. Vi vokser en medarbeider av gangen. Det gjør at vi får flinkere folk. Og med engasjerte og faglig sterke mennesker på laget, klarer vi å oppfylle kundenes behov bedre enn andre, mener Vik.

Tiltrekker seg talentene

Nå er Aider snart 40 ansatte, og vokser med 2-4 kollegaer hver måned. I en bransje med mangel på fagfolk er det stor konkurranse om kandidatene. Vik har gjort flere strategiske valg for å gjøre Aider attraktiv for de beste hodene.

– Vi støtter aktivt engasjerte mennesker som har lyst til å revolusjonere en bransje. Det er dem vi vil ha. For oss er energi viktigere enn erfaring, sier Vik.

Både kultur, strategi og arbeidsverktøy er tilrettelagt for å tiltrekke seg denne typen kandidater. Aider gir medarbeiderne stor frihet til å utvikle seg og utfolde seg, og heier på folk som lager smarte løsninger både internt og for kundene. Økonomisystemet Tripletex er viktig for å få dette til.

– Når Norges råeste regnskapsmiljø velger økonomisystem velger vi selvfølgelig det råeste systemet, sier Vik om satsingen på Tripletex som strategisk samarbeidspartner.

Naturlig samarbeidspartner

– Aiders filosofi og tilnærming passer veldig godt med det tankesettet vi har i Tripletex. Selv om det alltid er spennende å samarbeide med fremoverlente aktører er det ekstra gøy at vi deler en ambisjon om å utvikle medarbeiderne våre og levere fremtidsrettede løsninger til kundene, sier Hege Oustad, gründer og daglig leder i Tripletex.

– Tripletex er det systemet yngre, ambisiøse ansatte foretrekker å jobbe med. «Beauty matters», sier vi i Aider. Det betyr noe at ting ser bra ut og at det er lett å bruke, både for regnskapsførerne og kundene våre, forteller Fred Radenbach, HR-leder i Aider.

– Man kan også lett legge opp integrasjoner i Tripletex for å løse kompliserte caser og spesialisere seg inn mot utvalgte bransjer, fortsetter Radenbach. Vi forventer at medarbeidere i Aider lærer seg bransjen de fordyper seg i slik at de kan utvikle seg som fagpersoner og være mer relevante for kundene.

Vokser på medarbeiderfokus

At Aider vokser er det liten tvil om. Kundene står i kø, og den største utfordringen nå er å rekruttere nok folk.

– Når man er i vekst trenger man ikke spisse albuer internt. Det dukker opp nye posisjoner og spennende oppgaver hele tiden. Med nye kunder og utfordringer kommer energi og begeistring. Det gir fornøyde ansatte, og fornøyde ansatte gir fornøyde kunder, avslutter Vik.