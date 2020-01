Slik sparer du som proffene

Vi har spurt Bodil Hauge Økland, finansiell rådgiver i SKAGEN Fondene om hennes beste sparetips. Dette er hennes suksessoppskrift for å lykkes med sparing:

– Mange sparer jevnt og trutt og setter inn forholdsvis små og faste beløp hver måned i flere år. Det høres kanskje veldig enkelt ut, men det er det beste sparerådet jeg kan gi, sier Bodil og utdyper:

– Begynn så tidlig som mulig, sett deg et sparemål, tenk langsiktig og øk det faste beløpet ettersom du har mulighet til å spare mer. Og sett pengene gjerne inn på en aksjesparekonto. Da kommer du veldig langt.

Bodil har jobbet i SKAGEN Fondene i 17 år, og er i dag avdelingsleder for syv rådgivere. Sammen følger de opp kunder som ønsker råd og forvaltning av sparepengene.

Her har vi samlet hennes beste sparetips for ulike livsfaser: Slik sparer du smartest mulig for din aldersgruppe.

Studenter og unge-voksne



BSU, BSU og BSU. Som student har man kanskje ikke så veldig mye penger, men de pengene man klarer å sette av, bør inn på en BSU-konto. De fleste kommer til å kjøpe egen bolig en dag, og den dagen det blir aktuelt vil man være veldig glad for at man har spart i BSU. Hvis man klarer å spare mer, er det lurt å ha noen penger på en bufferkonto til uforutsette utgifter. Her kan et rentefond være en veldig god løsning, siden man både får god rente og har mulighet til å ta ut pengene når man måtte ønske. Dersom man ønsker en enda lenger sparehorisont, er aksjefond det aller beste.



Nyetablerte uten barn

Her finner vi såkalte “dinks”, double income with no kids. I denne fasen er man gjerne i et fast forhold, man ikke har barn og begge er i jobb. Klart vil det avhenge av inntekten, men jeg vil tro at man har en del penger å sette av til månedlig sparing. Da er lurt å ha en fast spareavtale i fond, men med aksjefond bør man ha en fem års sparehorisont som et minimum.

Derfor er det lurt å ha en bufferkonto for uforutsette utgifter, i tillegg. Da er et rentefond en god løsning, også i denne livsfasen. I motsetning til i aksjefond investerer man ingenting i aksjer, men i rentepapirer. Enkelt forklart vil det si at du låner pengene dine til en bank eller staten, og får renter på pengene. Siden det er lav risiko for svingninger er dette en relativt trygg måte å spare på. Siden man ikke kan forvente en veldig høy avkastning på rentefond, er det lurt å tenke gjennom hva man konkret sparer til. Hvis man sparer til noe langsiktig, er aksjefond en enda bedre spareform.

Småbarnsforeldre

Det er i denne fasen at mange egentlig begynner å tenke på langsiktig sparing. Men – når man har små barn, har man gjerne ikke samme mulighet til å spare som før man fikk barn. Men har man mulighet, kan en god løsning være å sette barnetrygden inn på en fondskonto, som kan brukes når barnet blir eldre.

Det har også blitt mer vanlig å ønske fondsgaver til barna til bursdag og til jul. Og hvis man tenker litt lenger fram, kan det være lurt å spare i fond til større feiringer, slik som konfirmasjon og bryllup. Da blir ikke feiringen et like stort innhogg i familieøkonomien når barna skal konfirmeres.

Tenåringsforeldre

Skal jeg gi ett råd til tenåringsforeldre; begynn å spare til pensjon, dersom man allerede ikke gjør det. Pensjon er jo noe man egentlig bør tenke på ganske tidlig, men det er ofte i denne livsfasen at man begynner å regne på hva man faktisk kommer til å få utbetalt i pensjon, og da er det en del som innser at de ikke kommer til å klare seg på pensjonen fra folketrygden.

Ettersom barna blir eldre har man kanskje en mer stabil økonomi og mulighet til å sette av litt større beløp, og da finnes det flere måter å spare til pensjon på, avhengig av hva man foretrekker. Med individuell pensjonssparing (IPS), som er en innskuddsbasert pensjonssparing, kan man sette av opp til 40.000 kroner i året, og da får man en skattefordel på innskuddet på opp til 9000 kroner i året. Her bindes pengene til man er 62 år, men hvis man er villig til å binde pengene, kan IPS være en veldig god måte å spare til pensjon. Det er også utviklet ulike pensjonsprofiler man kan velge mellom, med ulike fond i de ulike profilene. Og selvsagt er det mulig å sette opp en portefølje selv. En annen mulighet er å spare til pensjon i frie fond, der man ikke binder pengene. Alt i alt er dette en smakssak.

“Empty Nesters”

Når barna begynner å studere og flytte ut, har man sannsynligvis en god del år som arbeidstaker igjen, før man går av med pensjon. Denne perioden vil også bare øke i fremtiden. Nå vil også mange oppleve økt økonomisk frihet, siden barna har flyttet ut og mindre penger går til barnas fritidsaktiviteter eller andre ting. Selv om man skal absolutt skal leve og kose seg, er det lurt å spare noen av disse ekstra pengene. Noen velger å opprette egne kontoer som er øremerket barn eller barnebarn, og mange tenker enda mer på pensjon.

Selv om det er en fordel å begynne å spare til pensjon tidligere, er det ikke for sent når man nærmer seg 60 år, eller om man er litt over, siden man sannsynligvis vil jobbe til man er 70 år. I tillegg vil jeg anbefale å opprette en uttaksavtale som gjør at man tar ut pengene gradvis, som også er med å forlenge spareperioden.

En annen mulighet er å spare i kombinasjonsfond, som er en miks av aksjefond og rentefond. En annen ting som kan være smart å vurdere er å gi fondsgaver til eventuelle barnebarn, slik at disse sparepengene får tid til å vokse og får god avkastning.

Pensjonister

Pensjonisttilværelsen kalles ofte livets gullalder. Mange har betalt ned gjeld og klarer seg godt med pensjonen man har. Samtidig har man ganske mange år som pensjonist, og da er det greit å ha litt i bakhånd.

Samtidig begynner man å tenke mer på arv til barn og barnebarn. En god og fleksibel sparemåte er å opprette en aksjesparekonto som gir mulighet til å utsette gevinstbeskatningen.

* Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.