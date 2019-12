Shifter rigger økonomifunksjonen for videre vekst

Forenkler den vanskelige vekstfasen

Nettavisen Shifter dekker innovasjon og oppstartsbedrifter i Norge. En kategori de selv sorterer under. Siden etableringen av Shifter Media i 2016 har det gått slag i slag for gründerne. Nå er de syv medarbeidere i mediehuset som satser på videre vekst.

En av dem er Aslaug Syvertsen, kommersiell direktør i Shifter. I tillegg til å sikre inntekter består jobben i å holde kontroll på økonomien. Det er spesielt i dette arbeidet hun har fått en enklere hverdag med gode verktøy og sparringspartnere.

VI BRUKER TRIPLETEX SOM ØKONOMISYSTEM. I VEKSTFASEN HAR DET VÆRT VELDIG VIKTIG FOR OSS, FOR Å HA GOD OVERSIKT OG LIKVIDITETSSTYRING. Aslaug Syvertsen

Hun forteller hvordan økonomisystemet bidrar til å forenkle mange av de daglige, administrative oppgavene.

– Vi bruker systemet både til budsjettering, fakturering, betaling rett fra systemet, reiseregning og lønn, forteller hun.

Innleid økonomisjef

For å frigjøre mer tid til andre oppgaver har de valgt å sette ut store deler av regnskapsarbeidet til et regnskapsbyrå.

– Vi samarbeider med Sand Økonomi. Vi startet med regnskapsføring og nå har vi også hentet inn en økonomisjef, forklarer Syvertsen.

Sand Økonomi tilbyr en såkalt totalpakkeløsning, som innebærer at de fungerer som økonomisjef, slik at bedrifter som Shifter kan frigjøre interne ressurser. På denne måten er man sikret oppdatert kompetanse, tilgang på korrekte tall, og at man ikke går glipp av fordeler knyttet til for eksempel avskriving, beskatning eller investeringer.

Hun forteller hvordan kombinasjonen av å bruke Tripletex og økonomisjef fra Sand Økonomi har gitt bedre oversikt og mer tid til salgsarbeid, og håper andre virksomheter lar seg inspirere.

