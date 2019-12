Tidligere brukte Rørentreprenøren to uavhengige programmer for regnskap, timer og prosjekter, noe som etter hvert ble tungvint og uoversiktlig. Da startet jakten på et nytt og komplett økonomisystem. Valget falt på Tripletex.

Vi tenker helhetlig, derfor bruker vi Tripletex Daglig leder Per Anders Kindberg

I Tripletex finnes alle funksjonene, og noen til, som de tidligere trengte flere programmer til. Ved siden av Tripletex bruker de kun en revisor, resten av jobben gjør de selv. Dette har spart Rørentreprenøren for mye tid og ressurser, forteller Toini. Hun jobber med blant annet regnskap og lønn hos Rørentreprenøren.

– På regnskapet har vi faktisk redusert arbeidsmengden med hele 60 %. Det har minsket arbeidsmengden for alle, og tiden vi har til overs bruker vi på kunder og andre viktige oppgaver, fortsetter Toini.

Mye på farten

Rørentreprenøren er mye på farten hos kunder og prosjekter. Derfor er de avhengig av et økonomisystem som er lett tilgjengelig også på farten. Med Tripletex tilgjengelig på alle enheter har Rørentreprenøren alt på ett sted, full oversikt, og de sparer både tid og penger.

LETT ANVENDELIG: – Det som er genialt med Tripletex er at jeg kan fakturere og kjøre lønn uansett hvor jeg er, sier Per Anders.

En annen fordel i Tripletex er at mye av arbeidet er automatisert, som for eksempel integrasjonen mot Altinn. Dette er en integrasjon som har vært viktig for Rørentreprenøren. Der henter de blant annet skattekort og sender både omsetningsoppgave og a-melding, som er en del av den automatiserte løsningen i Tripletex.

– Vi bruker også Tripletex til å ta ut varer per prosjekt hos grossist, og får autofakt-faktura direkte inn i løsningen og fører den deretter rett på prosjektet. Enkelt og greit, sier Toini.

Enkelt å bruke – uansett utdannelse

I utgangspunktet er det Toini som jobber mest i systemet, men etter overgangen til Tripletex har også Per Anders, som selv er rørlegger, jobbet mer i økonomisystemet enn hva han gjorde tidligere.

– Det som er genialt med Tripletex er at jeg kan fakturere og kjøre lønn uansett hvor jeg er – på hytta, i bilen. Og uansett når på døgnet kunden kontakter meg kan jeg være på ballen med en gang!

I tillegg registrerer han prosjekter, timer og legger inn kunder og deler direkte i Tripletex. Da går faktureringen som en drøm! Han innrømmer imidlertid at terminologien i programmet var en liten utfordring til å starte med, men så fort han hadde jobbet i systemet litt var dette noe han fort kom inn i.

Hele opplegget er ganske strøkent. Opplever man Tripletex som vanskelig må man ha gjort noe feil. Per Anders Kindberg

Papirløs arbeidshverdag

Etter at Rørentreprenøren tok i bruk Tripletex har de redusert bruken av papir merkbart. Det har blitt en helt ny og papirløs arbeidshverdag, sier Per Anders, og legger til:

– Gutta fører timene sine på nett, og finner lønnslippen sin i Tripletex. I tillegg kan revisor logge inn i løsningen på egen hånd for å finne all informasjon elektronisk. Vi trenger nærmest ikke skrive ut noen ting!

FORNØYD: Daglig leder i Rørentreprenøren, Per Anders Kindberg, synes det er flott med en papirløs hverdag.

Rørentreprenøren har mange baller i luften – i 2017 åpnet de en ny avdeling i Ski i Akershus. Ved siden av dette drifter også Per Anders Vanntåke AS sammen med Thomas Aulin. Både her og i sin nye avdeling bruker de Tripletex.

Et økonomisystem tilpasset rørleggerbransjen

Tripletex VVS er et økonomisystem bygget for rørleggerbedrifter. Løsningen inneholder funksjoner for å budsjettere og styre fremdrift i prosjekter. I tillegg har de ansatte tilgang til timeføring, reiseregning og lønnsslipper både via PC/Mac, nettbrett og mobiltelefon. Alt er naturligvis sømløst integrert med fakturering av prosjekter og regnskapet.

I tillegg er Tripletex integrert med de vanligste grossistene i bransjen. Grossistintegrasjonen består av autofaktura, rabattfiler og mulighet for å bestille varer fra grossist i direkte inne i løsningen. I tillegg får man kontrollskjemaer, sluttkontroll med elektronisk signering. Tripletex har også integrasjon med Boligmappa.

I tillegg er Tripletex helintegrert mot den elektroniske kjøreboken, Autogear , og Internsikring Touch for HMS og kvalitetssikring.