Bedre butikk med Mystore og Tripletex

Automatisk

– Mystore og Tripletex har gjort det veldig enkelt å drive butikk og nettbutikk, forteller Solfrid Pedersen. Solfrid er nettbutikkansvarlig i Vakre Vene, og forteller gjerne om hvordan de har automatisert deler av driften for å kunne bruke mer tid på andre ting. – Når vi gjør et salg går det automatisk til Tripletex, og det eneste vi behøver å gjøre er å sende ordrene og å legge inn nye varer, forteller hun.

Når ordren har blitt behandlet sendes disse til regnskapet i Tripletex, sammen med nødvendig informasjon om produktet og hvem som bestiller varen. Alt Solfrid og kollegene hennes trenger å ta seg av er å pakke og sende bestillingene som kommer inn. Når de bruker mindre tid på hver bestilling har de mulighet til å håndtere flere ordre, eller frigjøre tid til andre oppgaver.

Fra kassa til skyen

Ikke nok med en smart nettbutikk – Vakre Vene bruker i tillegg datakasse fra Mystore, slik at alle bilagene deres føres automatisk. Den daglige rapporteringen går av seg selv, men de kan enkelt følge med og holde oversikt i Tripletex. Utbetalingsrapportene som lages ved salg i datakassen kobles også direkte til riktig konto i Tripletex.

– Sømløsheten, at alt går automatisk, har gjort at vi sparer både tid og penger. For eksempel har det gitt oss mer tid til å utvide butikken, sier Solfrid, som er strålende fornøyd med å kunne tenke mindre på administrasjon, og heller overlate mye av jobben til et automatisk, skybasert system.

Les mer om integrasjonen mellom Mystore.no og Tripletex.

Om løsningen

Med Mystore.no og Tripletex er det enkelt å starte nettbutikk. Løsningen sørger for at store deler av regnskapet automatisk føres fra din butikk over til Tripletex, som vil spare deg for tid og penger du normalt sett ville brukt hos regnskapsføreren din.

Ordrene vil overføres som fakturaer, og i Tripletex vil de opprettes som fakturerte ordrer. I tillegg vil ordrene også registreres på riktig betalingskonto. Hvis du bruker kasseløsning fra Mystore.no så vil også dagsrapporter og utbetalingsbilag automatisk føres over til Tripletex. Enklere blir det ikke!