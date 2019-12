Klær får du tak i over alt, vi tilbyr noe mer

Bogart. Navnet vekker kanskje assosiasjoner til Hollywoods gullalder. I Vestfold har Bogart imidlertid vært synonymt med klær, mote og god kundeservice i en årrekke. Vegard Eismann Kjøl og Pål Robert Høisæt driver de populære butikkene på Farmandstredet og i Torvgaten i Tønsberg. Duoen har stått bak Bogart-navnet siden 90-tallet.

Mye har skjedd siden den gang. Både i motebildet og i måten folk handler på.

– Vi har merket en endring i varehandelen og i handlemønsteret de siste årene, forteller daglig leder Vegard Eismann Kjøl. Alt handler riktignok ikke om at handelen flytter seg fra butikken til nettet.

Derimot opplever de at kundene handler på en ny måte. – Trenden er at færre kunder handler for mer. De bruker nettet til å forberede seg, og kommer til butikken når de er klare for å handle, sier Kjøl.

Trendy bærekraft

Kjøl forteller om kunder som stiller andre krav enn tidligere. Ikke bare til service, men også til miljøvennlighet og bærekraft.

– Mange er lei av kjeder som produserer klær av varierende kvalitet i store volum, ofte av arbeidere med uklare arbeidsforhold, sier han. Han legger til at disse aktørene ofte har et ekstremt vannforbruk og anvender teknikker som setter store avtrykk. – Denne forretningsmodellen oppleves nok ikke like interessant lenger, og folk vil i mindre grad være en del av det, forteller Kjøl.

I Bogart-butikkene merker de at kundene blir stadig mer opptatt av hvor produktene kommer fra og hvordan de blir produsert. I denne sammenhengen mener Kjøl at kvalitet er et viktig aspekt. – Vi har produkter som man kan ta vare på, og ha glede av i mange år. Samtidig gir vi råd og veiledning til kundene våre, slik at de kan velge plagg som de kan ha lenge, og bruke til mange ulike ting, i stedet for å stadig vekk kjøpe noe nytt.

– En motvekt til alt det digitale

Gode råd og kunnskapsrike medarbeidere får stadig større betydning for butikker som Bogart.

– Varene er ikke spesielle, de får du tak i overalt, sier Kjøl. Det handler om kjøpsopplevelsen, tilleggsverdien. Vi må tilby noe annet som gjør at det er verdt å handle hos oss. Her skal man føle seg velkommen og inspirert, sier han.

– Folk er fremdeles veldig opptatt av de fysiske møteplassene, vi er jo født sosiale vesener. Å gå i butikken for å få inspirasjon og personlig veiledning er minst like viktig som før, mener Kjøl. – De nære tingene blir en motvekt til alt det digitale. Dette er opplevelser som ikke blir mindre relevante fremover, utdyper han, og påpeker at det fremdeles selges langt mer klær i fysiske butikker enn på nettet.

Velsmurt motemaskineri

Samtidig henger de ikke etter på teknologifronten i Tønsberg. Nettbutikken har supplert de to fysiske butikkene i årevis allerede, i tillegg har de tatt grep for å modernisere selve butikkdriften.

– Regnskap og bokføring er jo ikke det vi er mest interessert i, innrømmer Kjøl, men utdyper at det likevel har vært viktig å få på plass gode rutiner for driften. – Regnskap kan brukes til å se i bakspeilet, men da er det ikke særlig mye verdt. Vi bruker det til å tenke fremover, slik at vi kan være proaktive. Da får det større verdi, forklarer han.

Et ønske om bedre oversikt og et tettere forhold til sitt eget regnskap resulterte i at de i 2018 startet samarbeid med Ressurs Regnskap, og byttet til økonomisystemet Tripletex.

– Vi så behovet for å digitalisere en del av driften, og ville følge tallene enda tettere fra dag til dag.

Selv om de med Tripletex har fått umiddelbar tilgang til alt av regnskapsdata når og hvor som helst har det ikke vært overveldende. – Det er intuitivt og lett å forstå, og alt vi trenger å vite har vi lært underveis. Etter overgangen har vi fått en helt ny virkelighet. Det er mye mer effektivt når vi kan være såpass «hands on», og kunne finne det vi trenger selv når vi trenger det. Den umiddelbare tilgangen er veldig viktig for oss. I tillegg er det fint å kunne drive helt papirløst, og vi jobber mye mer digitalt nå enn tidligere, forteller Kjøl.

Ny rolle for regnskapsføreren

– Tallene har vi tilgang til i Tripletex, så de slipper vi å få fra regnskapsfører. Det blir en annen type dynamikk, forteller Kjøl.

Cathrine Lund Nielsen er regnskapsfører i Ressurs Regnskap, og bistår de med lønn og personaloppgaver. Sammen med Hanne Solberg, daglig leder i Ressurs Regnskap, jobber de tett med Vegard og resten av Bogart.

– Det er jo ekstra gøy med folk som Vegard som er så involvert i regnskapet sitt, og som har så god kontroll. Samarbeidet blir veldig effektivt, forklarer regnskapsføreren.

– Før måtte vi etterspørre informasjon. Nå bruker jeg Cathrine heller som rådgiver når jeg lurer på noe, for eksempel om sluttoppgjør, feriedager eller bedre måter å jobbe på. Hun har hjulpet oss med å forenkle en del prosesser, slik at vi jobber mer effektivt.

Han er veldig fornøyd med samarbeidet med Ressurs Regnskap. – Det handler om forståelsen for kundens behov. De forstår hva som er viktig for Bogart.