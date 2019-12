VIEW Ledger gjør suksess med denne økonomiløsningen

– Bakgrunnen for at vi har lykkes med det vi gjør, er at vi er en komplett leverandør for kundene våre. Det forteller Vegard Nerhus, regiondirektør i VIEW Ledger. De bistår alt fra småbedrifter til store selskaper med skybaserte systemløsninger og rådgivning innen regnskap, økonomi og IT. For å være dekke kundenes behov leverer de blant annet økonomisystemet Tripletex.

– Fordelen med å bruke Tripletex er at det er et moderne system som dekker behovene til kundene våre, sier han. Samtidig åpner løsningen for andre måter å jobbe på. – Skybaserte løsninger gir helt andre muligheter for samarbeid med kundene, forteller Nerhus.

Regiondirektøren forteller at de er opptatt av en fornuftig arbeidsdeling, slik at de kundene som ønsker det kan gjøre enkelte regnskapsoppgaver selv, som for eksempel bokføring og fakturering. – Det gjør at vi kan bruke tiden på andre ting, og være mer en rådgivende part for kundene, fortsetter han.

Fornøyde konsulenter

VIEW Ledger kan skilte med et stort konsulentmiljø. De fleste konsulentene har tilhold i Oslo, men de er representert rundt om i hele Norge. Likevel har de noen felles preferanser, sier Sandy Lopes, leder for VIEW Service Center.

– Konsulentene våre liker å jobbe i Tripletex fordi vi sparer veldig mye tid på å ta i bruk automatikken som ligger i systemet. I tillegg er det enkelt og brukervennlig, samtidig som det dekker alle behovene vi har.

Sandy Lopes, leder for VIEW Service Center.

Mer tilpasset på mindre tid

Med mer selvstendige kunder, og en løsning som blir stadig smartere og mer effektiv blir behovet for manuelt arbeid fra regnskapsføreren mindre. Nå handler arbeidet i stadig større grad om å avdekke kundenes ulike behov, og sette opp en tilpasset løsning som passer deres bedrift.

– Det er fort gjort å få inn en ny kunde, å sette opp integrasjoner og så videre. Siden Tripletex har et åpent API, kan vi i prinsippet integrere mot hva som helst. Det gir mulighet til å integrere mot de systemene som kundene har behov for å være integrert mot. Dette gir jo en komplett løsning til kundene, forklarer Nerhus.

I VIEW Ledger integrerer de blant annet mot årsavslutningsprogrammer. I tillegg finnes det tilgjengelige integrasjoner mot alt fra nettbutikker og kassaløsninger, til tannlege- og verkstedsystemer.

– Det gjør Tripletex til et godt system for oss å levere tjenester på. Det hjelper oss å få kunder, avslutter Nerhus.