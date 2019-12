Gründer: – Jeg følte jeg bare trengte en PC

Anders Moren Dahl er en uvanlig gründer. Han står bak bedriften Grønt Skift, som selger klær på nett. Ingenting uvanlig med det, tenker du. Men Anders er ikke interessert i klær. Ok, kanskje han bare ville starte noe, og være sin egen sjef, tenker du. Men Anders visste så vidt hva en gründer var, og hadde i alle fall ikke noe behov for å bli en. Likevel sa Anders opp jobben i Oslo, leide ut leiligheten og flyttet tilbake til foreldrenes gård på Ringerike. Han hadde nemlig kommet over et problem, og ville gjøre det han kunne for å løse det.

Jakten på noe bedre

Anders er utdannet innenfor fornybar energi, og er over middels opptatt av miljø og bærekraft. I 2014 var han på jakt etter klær produsert på en mer miljøvennlig og etisk måte, men måtte gå tomhendt hjem.

– Tekstilbransjen er jo en miljøversting, se bare på Aralsjøen og den katastrofen som har skjedd der. Jeg var på jakt etter bedre alternativer, men fant bare lappetepper, kjortler og batikk. Jeg vil jo bare se helt vanlig ut, forteller Anders om hvordan det hele ble til.

– Da begynte jeg å lete etter andre leverandører, og lagde en egen oversikt. Regnearket spredde seg etter hvert til venner og kjente, og jeg skjønte at flere hadde det samme behovet som meg. Det ble starten på hele greia. Da sa jeg opp jobben, leide ut leiligheten, og flytta inn i bryggerhuset hjemme på gården. Jeg følte at hvis jeg bare hadde en datamaskin så kunne jeg klare å bygge noe.

Fra svart-hvitt til farger

Etter flere måneder foran PC-skjermen i bryggerhuset, innså han imidlertid at han ikke kom noen vei.

– Det var tungt, jeg måtte forkaste forretningsmodellen min og starte på nytt. Jeg skjønte at jeg ikke visste hva jeg drev med, og innså at jeg måtte snakke mer med folk og lære av andre som har gjort noe lignende før. Jeg leste flere titalls bøker, og gikk på innovasjonskurs. Da lærte jeg utrolig mye, og følte at jeg gikk fra å se svart-hvitt til å se farger i HD-kvalitet, sier han.

Deretter gikk det slag i slag. Selskapet Grønt Skift ble opprettet i januar 2016, og året etter ble selskapet en del av en inkubator som har hjulpet de ut av startgropa med finansiering, veiledning og lokaler.

Fra etablering til drift

Drøye to år senere står Grønt Skift stødigere, og fokuset er flyttet fra etablering til drift, vekst og effektivisering. Anders har hentet inn en samarbeidspartner som skal ta seg av salg og videre drift, og har selv tatt et skritt tilbake.

– Det har vært en fest å starte opp. Å jobbe med behov, konsept og markedstilpasning er vanvittig moro. Nå har vi kommet til et punkt hvor det dreier seg mer om drift, salg og om klær. Jeg har jo aldri vært opptatt av klær, sier Anders med et smil. Trender og mote overlater han derfor til andre, mens han selv fortsetter med den strategiske delen av forretningen.

Resten av tiden bruker han på utvikling av nye prosjekter. I tillegg holder han foredrag og rådgir andre oppstartsbedrifter.

ET AV MINE FØRSTE TIPS TIL ANDRE FERSKE BEDRIFTER ER Å SKAFFE SEG EN REGNSKAPSFØRER MED EN GANG. DET ER NOK IKKE DET DE VENTER Å HØRE, MEN DET VAR EN UTROLIG VIKTIG ERFARING JEG GJORDE MEG.

Riktig person til jobben

Selv byttet han nylig regnskapsfører til Fast Regnskap Ringerike. Anders overlater ikke noe til tilfeldighetene, og slår seg ikke til ro med det første og beste. I stedet for å ringe sin nærmeste regnskapsfører begynte han å lete etter leverandører som oppfylte hans spesifikke krav. Han ønsket seg et papirløst regnskapssystem som ga ham innsikt i eget regnskap, og en regnskapsfører som var lokal og som kunne gi råd, og som opererte med en fastpris.

Valget falt på Tripletex og Fast Regnskap Ringerike.

– En viktig del av den nye rollefordelingen i Grønt Skift var at daglig leder ikke skulle bruke for mye tid på KID-numre og administrasjon. Samtidig var det viktig å finne en regnskapsfører som kunne sørge for system og rutiner, og som vi kunne ringe til uten å være redd for å bli fakturert for hver samtale. Etter første møte med Ziad følte jeg meg ti kilo lettere, sier gründeren fornøyd.

Ziad Kahtan er daglig leder i Fast Regnskap Ringerike, og har bare lovord å komme med om Anders og Grønt Skift. – Anders er en drømmekunde. Han er veldig engasjert og enkel å samarbeide med, sier regnskapsføreren. Etter første arbeidsmøte var de i gang med nye rutiner i Tripletex.

– Vi bruker Tripletex for alle våre kunder, det er både de og vi veldig fornøyd med. Løsningen blir mer og mer automatisert og vi bruker mindre og mindre tid på regnskapet. Nye funksjoner kommer jevnlig, forklarer Ziad, som opplever at selve regnskapsføringen utgjør en stadig mindre del av arbeidsdagen.

Regnskapet på stell

I motsetning til mange regnskapskontorer som tilbyr tjenester til timepris har Ziad og Fast Regnskap satset på faste priser med rådgivning inkludert. Han er opptatt av at tiden de sparer med moderne regnskapssystemer skal komme kundene til gode.

– Vi skal ta oss av regnskapet, men ikke være roboter. Her har vi tett kontakt med kundene, slik at de føler seg trygge.

Anders ser frem til videre samarbeid.

– Regnskap har vært et sånt irriterende moment, men jeg har alltid hatt en drøm om å ha stålkontroll på det, med skikkelig system og rutiner. Det gnager jo litt når man ikke har helt oversikt, men med Ziad sin hjelp er vi godt på vei mot å få det hundre prosent på stell, sier Anders.

Bedre oversikt med mindre papir

Anders forklarer at han har gått fra en situasjon hvor han aktivt måtte etterspørre rapporter og regnskapstall, til selv å ha full oversikt og innsikt i regnskapet.

JEG FIKK EN AHA-OPPLEVELSE DA JEG BYTTET TIL TRIPLETEX OG FAST REGNSKAP. VI HADDE IKKE NOE STRUKTUR ELLER RUTINER, OG JEG MÅTTE ALLTID SPØRRE REGNSKAPSFØRER OM OPPDATERINGER.

Nå er situasjonen en annen. Med personlig oppfølging, et regnskapssystem som er integrert med nettbutikken, full innsikt i tallene og forutsigbare kostnader har han ikke sett seg tilbake.

I tillegg foregår alt elektronisk, noe stadig flere får øynene opp for, i følge regnskapsføreren.

– Mange kunder etterspør direkte remittering og elektronisk fakturering. Det gjør jobben enklere for alle. Når alt er elektronisk mangler det ingen fakturaer på slutten av måneden, forklarer Ziad.

– Mindre papirforbruk er jo bra for miljøet også, sier Anders fornøyd.