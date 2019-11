Combine-gjengen gikk rett fra skolebenken til egen bedrift

– Vi ønsket oss mer variert og morsom trening, uten å ha medlemskap i en haug med forskjellige sentre og klubber. Slik oppsummerer daglig leder Line Standal Sørnes hvordan Combine ble til. Sammen med Siw-Cathrine Braa og Herman Hansen står hun bak oppstartsselskapet som gjør det mulig å trene på over 30 ulike sentre med ett enkelt medlemskap.

Enklere å variere

– Målet er å gjøre de små sentrene som spesialiserer seg på én aktivitet som yoga eller klatring mer tilgjengelige, samtidig som sentrene kan få flere kunder. Det er mange som ønsker seg mer variert trening eller som vil prøve nye aktiviteter, noe som tidligere kunne bli veldig dyrt, forklarer Line. Det har gjengen bak Combine bestemt seg for å gjøre noe med.

Med Combine kan du betale en fast månedspris for å få bruke alle sentrene som de har en avtale med. I dag kan du velge mellom alt fra klatring, crossfit og kickboxing til tennis og rulleski.

Line forklarer at de i første omgang har etablert seg i hovedstaden, hvor de har blitt godt tatt imot av treningssentrene. – Her er det tøff konkurranse mellom de mange treningstilbudene, og spesielt de mindre sentrene er veldig positive til løsninger som kan gjøre de mer synlige og bidra til å fylle timene deres.

Trondheim – Oslo

Selv om selskapet har fått solid fotfeste i Oslo har Combine røttene sine i Trondheim. Selskapet har sitt opphav i NTNUs Entreprenørskole. Her får studentene starte egne bedrifter og prøve ut forretningsideer. I løpet av studieløpet legges det opp til en rekke tester og undersøkelser slik at studentene kan teste ulike ideer. Sammen med medstudent Eline Vitsø Bjørnstad traff Line og Siw imidlertid blink på første forsøk. – Vi så at det var mange som hadde samme ønske som oss, og at sentrene også hadde et behov.

Etter grundige markedsundersøkelser var det åpenbart at det fantes et marked. I tillegg hadde lignende konsepter begynt å dukke opp i utlandet.

For å få fart på bedriften valgte de å satse i Oslo, før studiene i Trondheim var avsluttet. – Vi pendlet fra Oslo til NTNU mens vi gikk det siste året på Entreprenørskolen, forklarer Line. I en hektisk periode stablet de selskapet på beina samtidig som de skrev masteroppgave og fullførte studiene.

Nå er all oppmerksomhet viet selskapet og videre vekst. I dag er de fire stykker som sitter i delte lokaler på StartupLab, landets største teknologi-inkubator – Line og Siw, Herman og Line Assev, som for tiden jobber som intern i Combine.

Mange hatter

I Combine har de tatt til seg ordtaket «selvgjort er velgjort». Teknologien utvikler de internt, og både kundeservice, markedsføring og regnskap håndteres av gründerne selv.

Sånn er det i en startup, man må gjøre litt av alt, forteller Line. Det har vært mye læring, men utfordringene tar de på strak arm. Vi har flere mentorer, og får mange gode råd underveis. Hun trekker fram regnskap som et eksempel. – Jeg gjør regnskapsføringen selv, men har en regnskapsfører jeg kan spørre når jeg lurer på noe. Tripletex, økonomisystemet vårt, er enkelt nok til at jeg kan gjøre alt selv, men det er trygt med en ekspert å lene seg på.

Hun forteller at de har valgt en økonomiløsning som er enkel nok til at de kan ta ansvar selv, samtidig som den har funksjonaliteten de trenger. – Siden vi mottar støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet er det viktig at vi har en god løsning for prosjektregnskap, blant annet. I tillegg er det veldig praktisk å samle mest mulig i samme løsning, som lønn og sending og betaling av faktura, forteller hun.

Jubilant med planen klar

Når gründerne forteller om de mange versjonene av løsningen, veksten i kunder og treningssentre, kombinert med masteroppgaver og finansieringssøknader, er det fort gjort å glemme at Combine fremdeles er et ungt selskap. I september feirer de at det er ett år siden den offisielle lanseringen.

– Da vi lanserte i 2018 hadde vi en løsning som var akkurat god nok til at vi kunne komme i gang. Vi lærte av tilbakemeldingene og gjorde den bedre, sier Line. Sånn fortsatte de. Noen måneder senere var den første appen klar, og siden har pilene bare pekt en vei.

– Nå har vi en løsning som er langt mer profesjonell, og som gjør det enklere for oss å vokse og drifte. Hun understreker likevel at det har vært avgjørende for Combine at de valgte å hoppe i det og åpne for kunder før tjenesten var perfekt og før studiene var over.

De akter å holde det høye tempoet oppe. – Vi ser at det står internasjonale aktører på dørstokken, så vi må bare jobbe beinhardt og fortsette å tenke nytt, avslutter Line Standal Sørnes.