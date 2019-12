Med hjerte for kaffe og kundene

Kundene som stikker innom Bare Barista i Øvre Langgate i Tønsberg møter ikke bare en barista. De møter en innehaver med ekte engasjement, både for kaffe og kundene sine, men også for nærmiljøet og sin egen virksomhet.

Marit Due Akerholt åpnet den første avdelingen i Bare Barista for ti år siden. Med tiden har det vokst til tre avdelinger og ti ansatte.

– Jeg ville skape noe, og lage noe bra, forteller Marit om tiden før oppstarten i 2009. Fornøyde gjester vitner om at hun har gjort nettopp det.

Tøff konkurranse om gjestene

For kaffetørste i Tønsberg skorter det ikke på tilbud. Det er mange aktører i et lite område, i en bransje med små marginer. Her har Marit lykkes med tre avdelinger som alle ligger et steinkast fra hverandre.

– Jeg startet her i Øvre Langgate, og i 2016 fikk jeg muligheten til å åpne avdeling Haugar på Haugar Vestfold Kunstmuseum og avdeling jernbanen på Tønsberg stasjon, forklarer hun. Marit er ikke typen til å la en sjanse gå til spille, og dermed gikk de fra en til tre avdelinger i rekordfart.

– Med tre avdelinger er jeg avhengig av å ha god oversikt over økonomien, uten å bruke for mye tid på det. Hun bruker økonomisystemet Tripletex, og har gjort det siden 2013. Det ble anbefalt av regnskapsføreren hennes, som hun samarbeider tett med.

Tett samarbeid

– Når jeg lurer på noe, så hender det jeg spør om hun har lyst på en kaffe, sier Marit med et smil, og viser til Hanne Solberg, daglig leder i Ressurs Regnskap.

Hanne er ikke tung å be. Hun er full av lovord om Marit og kaffebarene hennes.

– Dette er et av mine favorittsteder, og jeg er her ofte. Dette er jo et møtested hvor jeg kan møte andre og få med meg hva som skjer, i tillegg til å få god kaffe, forteller hun.

I tillegg til å ha blitt en av Marits mange stamkunder har hun blitt en sparringspartner langt utover den typiske regnskapsførerrollen. Hanne bistår Marit med alt fra regnskapsføring til prissetting og husleieforhandlinger.

– Jeg er veldig glad i tall, men har lært verdien av å samarbeide med flinke folk, forteller Marit. Stadig flere manuelle oppgaver automatiseres takket være det moderne økonomisystemet. Tiden som spares kan både regnskapsfører og den som driver bedrift bruke på andre ting.

Sparer tid med gode rutiner

– Tripletex har blitt et styringsverktøy som jeg er helt avhengig av, sier Marit. Jeg kunne nok lett brukt en dag i uken på administrasjon og økonomi, men det slipper jeg nå. Det var ikke det som var motivasjonen for å starte bedrift, forteller hun. Marit trives fremdeles best i møte med gjestene, og vil bruke mest mulig av tiden sin i kaffebaren.

– Marit har fått på plass veldig gode rutiner, sier Hanne. Regnskapsføreren forklarer at det er nøkkelen til god oversikt og redusert tidsbruk. – Nå slipper hun å gå rundt og bekymre seg for regnskapet. Samtidig har vi tilgang til de samme tallene i Tripletex, så hun kan sjekke alt selv i en rolig stund. Ingenting står i en perm på kontoret mitt lenger.

Den tiden ønsker ikke Marit seg tilbake til. Å vente på regnskapstallene passet henne dårlig.

– Jeg er jo spent på tallene mine, sier hun begeistret. – Det er kjempegøy å kunne se oppdaterte tall hele tiden, og se hvordan det går med de ulike avdelingene, fortsetter hun.

Aktiv i lokalmiljøet

I tillegg til å servere kaffe og noe å bite i til tønsbergensere og tilreisende, er Marit og Bare Barista involvert i mange aktiviteter i Tønsberg. Alt fra bakgårdsrevy og standup til julemarked og kaffekurs tilbys gjestene.

– Vi vil jo bidra til liv og røre i sentrum, forklarer Marit. Igjen understreker hun viktigheten av gode samarbeidspartnere for å få alt til å gå opp. – Jeg ser ikke etter enkle løsninger, men er opptatt av å samarbeide med lokale aktører, og å omgi meg med mennesker som kan faget sitt, utdyper hun. – På denne måten kan vi få til mer, samtidig som jeg kan konsentrere meg om det jeg er best på.

– Og dere er veldig gode på kaffe, skyter Hanne inn. – Men du tør også å prøve nye ting, fortsetter hun. Regnskapsføreren forteller om hvordan Marit har oppgradert bakgården i Øvre Langgate for å kunne arrangere revy og show der. – Det er ikke mange som investerer i bakgården sin, sier hun lattermildt.

– Jeg ville ha revy, og i blant må man ta noen sjanser, sier Marit. Bakgårdsrevyene har vært en braksuksess, med utsolgte forestillinger.

Full fart fremover

Med tre populære kaffebarer, en tettpakket arrangementskalender, én hånd på kaffemaskinen og den andre i økonomisystemet, tenker man kanskje at bremsene snart skal på. Det er det imidlertid lite som tyder på.

– Det er veldig spennende å jobbe med å forbedre driften, spisse konseptet og finne nye løsninger, sier Marit. Hun har flere ideer om videreutvikling av de tre avdelingene. Hun er også opptatt av å stadig forbedre rutiner og arbeidsprosesser.

Marit sjonglerer overblikk og ansvar med jobbing side om side med de andre i kaffebaren. – Det er mye å holde styr på. Jeg skal selge i det ene øyeblikket og prute med en leverandør i det neste. Da er det avgjørende med gode hjelpemidler og dyktige samarbeidspartnere, avslutter hun.