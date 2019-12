Hjelper regnskapsførere gjennom digitaliseringen

– Det er oppkjøp og sammenslåinger, byråer som staker ut ny kurs og fornyer seg. Alle vil være synlige i kampen om kundene. Mange ønsker seg en alliert i den kampen, og det er her vi kommer inn i bildet, forklarer Schirin Undrum.

Hun er key account manager på partnersalgteamet i Tripletex. Det innebærer at hun jobber med regnskapsførere som bruker Tripletex som sitt arbeidsverktøy.

Sparringspartner

– Vi bidrar jo selv til denne utviklingen når vi leverer en skyløsning som automatiserer stadig mer av bokføringsarbeidet. Derfor er vi opptatt av å være en god sparringspartner for regnskapsførerne, enten de vil lære om systemet, få hjelp til å legge en ny strategi, eller bli mer synlige i markedet. Kort og godt handler det om å sørge for at Tripletex-partnerne er fornøyde partnere, sier hun.

Utviklingen i regnskapsbransjen handler om at nye økonomisystemer automatiserer stadig mer av de manuelle oppgavene. Samtidig har løsningene blitt mer brukervennlige og tilgjengelige, slik at flere bedrifter tar seg av mer av regnskapsarbeidet sitt selv. Dette legger på press på de tradisjonelle regnskapsbyråene.

Alltid hjelp å få

– Noen velger å omfavne de tidsbesparende løsningene, og tar inn flere kunder. Andre bruker tiden de frigjør på mer rådgivning og tettere oppfølging av kundene sine. Det er ingen fasit, men dette er ting vi ofte diskuterer med partnerne, forteller hun. Arbeidshverdagen består i stor grad av møter og samtaler med regnskapsførere.

– Mange er spesielt opptatt av hvordan Tripletex kan benyttes best mulig i ulike situasjoner og tilpasses ulike kunder.

Med ansvar for flere regnskapsbyrå, oftest med flere regnskapsførere, som igjen har enda flere kunder, er det mange ulike mennesker og behov å ivareta. Selv etter tre år i jobben dukker det stadig opp nye spørsmål og nye utfordringer som må håndteres.

– Det er jo noe av det som gjør jobben spennende. Jeg får samarbeide med mange forskjellige mennesker, også utenfor Tripletex. Sammen finner vi gode løsninger på utfordringene deres.

– Mye hygge

Selv om det blir mange møter forteller Schirin at hun rekker innom kontoret innimellom også.

– Hvis jeg trenger å snakke med noen eller avklare noe internt, kan jeg bare gå til den det gjelder. Om det så er daglig leder, Caroline på support, eller Julian fra utvikling. Døren er alltid åpen her, og det gjør det mye lettere å få ting gjort, mener Schirin.

– Og på kontoret er det alltid god stemning! Det sosiale aspektet er utrolig viktig, og det satses mye på trivsel på arbeidsplassen – selv den minste milepæl feires med kake, vi har istirsdag og brusfredag og i det hele tatt. Det er mye hygge!