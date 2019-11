Næringstoppene spår eiendomstrendene for 2020

Det er femte år på rad at konferansen Eiendomsutvikling arrangeres, og i tradisjon tro er det noen av Norges fremste bransjeeksperter som skal holde foredrag. Trygve Hegnar er konferansier for dagen, samt at han skal delta i en bransjesamtale med Petter Stordalen om det kommende eiendomsåret.

Ekspertene skal snakke om alt fra utvikling i lokale byer, finansiering og utviklingen i det nordiske eiendomsmarkedet i årene som kommer.

Konferansen er en fin arena med et bredt publikum fra hele landet. Jeg opplever at den har et stort innslag av industrielle aktører og beslutningstakere. På samme måte opplever jeg programmet som meget adekvat, passe bredt og alltid med foredrag fra ledende aktører. Konsernsjef i Solon Eiendom, Stig L. Bech (Tidligere foredragsholder ved konferansen)

Næringsdirektør for Oslo S Utvikling AS, Vibeke Ahlsand, holder et foredrag som heter "Helhetlig byutvikling viser seg å være god butikk". Hun vil snakke om de risikofylte grepene som er tatt i Bjørvika de siste årene, og som har vist seg å være svært så lønnsomme. Bjørvika er som kjent et av Oslos mest utbygde områder de siste årene og Ahlsand vil snakke videre om utviklingen i årene som kommer.

Thomas Due, Head of Real Estate Norway i Nordea, vil i sitt foredrag "Smarte løsninger for bruk av fremmedkapital" ha fokus på finansiering av eiendomsinvesteringer og hvorfor det er viktig å ha en aktiv holdning til ulike risikofaktorer og strukturer for bruk av fremmedkapital.

De øvrige foredragsholderene er: