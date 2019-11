Armbåndsuret som klarte 8167 m.o.h

Dhaulagiri, 8167 m.o.h

Navnet Dhaulagiri stammer fra sanskrit og betyr «hvitt fjell». Da den sveitsiske klatreren Max Eiselin bestemte seg for å legge ut på sin ekspedisjon, var det det nest siste ubeseirede fjellet i verden.

– Tilbake i 1960 var vi spesielt motivert av det faktum at syv ekspedisjoner hadde forsøkt å nå Dhaulagiri før oss. Deltagerne i disse ekspedisjonene var alle sammen fjellklatrere i verdensklasse.

– Vi ønsket selvfølgelig å vise at vi kunne fullføre hva andre ikke hadde klart før oss, og at vi kunne mestre. Jeg må innrømme at det var alt som drev oss, sier Eiselin.

Det var i disse ugjestmilde fjellformasjonene at Certina DS for første gang skulle få vise hva den virkelig var god for. I et landskap der mange menn før Eiselin og hans unge mannskap av dyktige klatrere tidligere hadde feilet.

Utstyrte ekspedisjonen med robuste Certina DS

Det hvite fjellet skulle snart møte sin overmann i form av den sveitsiske ekspedisjonslederen og hans gruppe av eminente klatrere. En historisk viktig ekspedisjon, både for mennesket, og for klokkekonstruktøren Certina som utstyrte ekspedisjonsgruppen med sitt nyutviklede og robuste armbåndsur DS. Kunne et menneskekonstruert armbåndsur overleve sagnomsuste Himalaya med sine ekstreme temperaturer, vekslende vær og lufttrykk og nærmest utenomjordiske forhold? Ville menneskene som deltok i ekspedisjonen overleve? Hva ville, eller kunne gå galt?

Et historisk øyeblikk

13.mai 1960 besteg en ekspedisjon fra Sveits bestående av Max Eiselin, Kurt Diemberg, Peter Diener, Ernst Forrer, Albin Schelbert, (ledsaget av sherpaene Nyima Dorji og Nawang Dorji) Dhaulagiri.

Mennesket hadde igjen slått naturen med en halsbrekkende ekspedisjon, i et område der andre før hadde feilet. Og Certina DS, den var med helt til topps. Tiden på et historisk øyeblikk var tatt, på en sveitsisk ekspedisjon – av en sveitsisk klokke. Selv om Dhaulagiri var kapret, skulle man også komme seg hjem igjen. For ekspedisjonsleder Eiselin var dette ingen selvfølgelighet.

-Selv om målet for ekspedisjonen var nådd, så var min høyeste prioritering å få alle trygt ned igjen. I live og friske. Og i det lyktes vi, erindrer den aldrende ekspedisjonslederen.

Introduserer DS-1 Powermatic 80 Himalaya Special Edition

Certina hyller den historiske ekspedisjonen og bestigningen av Dhaulagiri i 1960 ved å lansere Certina DS-1 Powermatic 80 Himalaya Special Edition. Selve klokken er estetisk retroinspirert, med ring, visere og indekser i rødt gull. Uttrykket forsterkes ytterligere med børstede og polerte flater på selve kassen og avrundet safirglass i front og baklokk. Med 100 meter vanntetthet, er klokken fremdeles det den ble skapt for å være. Robust og funksjonell, selv under krevende forhold.

Certina DS var med helt til toppen av sagnomsuste Dhaulagiri. Nå lanseres DS-1 Powermatic 80 Himalaya Special Edition som en hyllest til Max Eiselin og hans ekspedisjon.

Den gamle kjærligheten til fjellet, og erobringene ruster aldri, uavhengig av utstyrets livsvarighet, eller menneskene som gjennomførte bragden.

-Vi var ekstremt glade for å klatre med vår Certina DS den gang – som er en svært pålitelig klokke. Og, vi er glade for å igjen kunne klatre med den samme pålitelige klokken. Bare i ny versjon, sier Max Eiselin, femtiseks år etter at han besteg Dhaulagiri.

En historisk gravering

Urverket er synlig gjennom safirglasset i baklokket, og det er også der vi finner hyllesten til Eiselin og hans ekspedisjon. På innsiden av safirglasset, ligger en inngravert fjellkjedeformasjon med teksten «Dhaulagiri, 8167 m, 1960». Til ære for disse unge klatrerne som satte sine egne liv på spill for å skape historie. Og seiret.