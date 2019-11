Certina DS PH200M – Et dykk ned til sekstiårene

På 1960- og 1970-tallet viste urene fra Certina sine robuste egenskaper i en rekke høyt profilerte forskningsprosjekter og ekspedisjoner. Disse reisene har ikke bare bragt urene til svimlende høyder, de har også ført dem ned på havets bunn. Denne opplevelsen inspirerte merket i 1967 til å utvikle et nytt armbåndsur som var dedikert til livet under vann – DS PH200M.

I år presenterer Certina en ny utgave av denne klassikeren. Urkassen i rustfritt stål med en diameter på 42,8 mm er utstyrt med en svart, gradert bezelring som roterer én vei. Den omgir en svart urskive i perfekt kontrast med de Super-LumiNova-belagte viserne og timemarkørene. På baksiden av uret finner man Certina-merkets symbol, en havskilpadde, i relieff. En myk NATO-tekstilrem i svart og grått med spenne og en skinnrem i brunt kalveskinn til formelle anledninger setter prikken over i-en.

Likheten med originalen er mer enn overfladisk. I likhet med forgjengeren er det originale DS konseptet fra 1960-tallet brukt i nye DS PH200M. I motsetning til moderne Certina-ur har dette armbåndsuret avrundet, hevet glass i hesalitt med antirefleksbelegg på én side og ripebestandig NEX Scratchguard-belegg sammen med en separat festering som gir dobbel sikkerhet og vannmotstand på opptil 20 bar.

Når det gjelder det mekaniske urverkets presisjon og spesifikasjoner har imidlertid Certina valgt en moderne tilnærming. Et innovativt Powermatic 80-urverk sørger for presisjon og 80 timers gangreserve. Dermed er den nye utgaven av DS PH200M både et nikk til fortiden samtidig som den definitivt er fremtidsrettet.

Certina DS PH200M har en veiledende pris på 6.790,- kroner, og er tilgjengelig hos autoriserte Certina forhandlere.