Økonomisystemet skal redde næringslivet fra bankene

– Små- og mellomstore bedrifter er navet i norsk verdiskapning og arbeidsliv, og står for 60 prosent av sysselsettingen i privat sektor i Norge. Likevel tas de ikke på alvor av de store bankene. Dette er et marked som er overmodent for mer kapital og innovasjon, mener daglig leder Hege Oustad i Tripletex, som leverer regnskapssystemer til 40 000 små og mellomstore bedrifter i Norge.

Varsler bedre og flere tjenester

Nå tar de selv grep, og planlegger å utvide tjenestespekteret sitt til å inkludere enda flere banktjenester. Hun forteller at teamet som har fått ansvaret for banksatsingen allerede er godt i gang med arbeidet.

Bankteamet ledes av Håkon Dale Wågbø. Sammen med en håndfull utviklere og designere har de satt seg fore å revolusjonere koblingen mellom bank og regnskap.

– Vi skal gjøre finansielle tjenester til en sømløs del av Tripletex. Ved å knytte regnskap, fakturering, lønn, budsjettering og rapportering tett opp mot finans kan vi tilby helhetlig økonomistyring til bedrifter. Målet vårt er at alt skal gjøres fra samme sted – enkelt, sikkert og effektivt, slik at bedrifter kan bruke tiden sin på kjernevirksomhet, forteller Håkon engasjert.

Naturlig utvikling

– Vi er i en helt annen vektklasse nå sammenliknet med for noen år siden, vi er et større selskap med større kunder. Nå har vi 100 000 brukere i 40 000 bedrifter som alle er opptatt av moderne, effektive løsninger. Det har de bevist ved å velge Tripletex som sitt økonomisystem. De forventer at løsningen til enhver tid ligger helt i front av utviklingen, og fremover vil det også innebære banktjenester, sier Hege når hun skal forklare hvorfor denne satsingen kommer nå.

Hege Oustad, daglig leder i Tripletex

– Økonomisystemet er bedriftens primære arbeidsflate, og brukes allerede som et arbeidsverktøy i langt større grad enn nettbanken. Dette er en naturlig utvikling av produktet vårt, og vil bidra til å gjøre kundene våre mer effektive. Basert på erfaringer fra vår egen vekstreise og tilbakemeldinger fra kundene våre, er det et stort behov for enklere tilgang på kapital og moderne banktjenester direkte integrert i økonomisystemet, fortsetter Hege.

Bedriftenes tur

Håkon forteller at innføringen av PSD2 vil gjøre det enklere for nye leverandører å levere banktjenester, noe som bidrar til å få fart på utviklingen av nye tjenester.

PSD2 er EUs reviderte betalingstjenestedirektiv som gjør bankkundenes informasjon lettere tilgjengelig for leverandører som vil utvikle nye tjenester basert på bankenes data og infrastruktur. Direktivet er spådd å ha stor effekt på markedet for finansielle tjenester, men til nå har de fleste nyvinningene vært rettet mot privatmarkedet. Det er denne ubalansen Tripletex nå håper å rette opp i.

– Fokuset fremover vil være å gjøre det komplekse enkelt og mer tilgjengelig. Betaling, finansiering, oversikt av likviditet og lignende er ikke lengre noe man må i banken for å gjøre, forteller Håkon.

Da Tripletex lanserte fakturasalg rett fra økonomisystemet var det i samarbeid med Aprila Bank. Hege og Håkon forteller at strategiske samarbeid med partnere fremdeles er en sentral og viktig del av den generelle satsingen til Tripletex.

– Vi veltet inn i regnskapsbransjen med en skybasert løsning i 2002. Hvis det er noe vi har lært så er det at ingenting skjer av seg selv. Nå satser vi tungt, men har ikke noe behov for å finne opp hjulet på nytt. Hvis vi tror kundene våre tjener på det så er det naturlig for oss å samarbeide med flere, spennende aktører. Det viktigste er å tilby relevante og gode tjenester til kundene våre, oppsummerer Hege.