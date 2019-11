Grand Seiko Spring Drive - Det beste fra to verdener

På slutten av 1950-tallet fikk den japanske urprodusenten Seiko ideen om å lage en klokke som var så presis, bestandig, funksjonell og vakker som overhodet mulig. I 1960 så den første Grand Seiko dagens lys – et første steg for merket som i dag definerer japansk urproduksjon på øverste nivå. I flere tiår var Grand Seiko eksklusivt forbeholdt det japanske hjemmemarkedet, i en posisjon som landets ledende merke for luksusklokker. Først i 2010 ble Grand Seiko offisielt introdusert utenfor øyriket, med en etterlengtet internasjonal lansering som begeistret klokkeinteresserte over hele kloden.

Hos Grand Seiko skjer alle prosesser «in-house» ved Seikos fabrikker – fra design og utvikling, til testing og produksjon. Enhver Grand Seiko blir omhyggelig montert og justert av dyktige håndverkere ved to dedikerte studioer i Japan. Graden av egenproduksjon fremfor bruk av eksterne underleverandører, plasserer Grand Seiko i et eksklusivt selskap med noen av verdens mest prestisjetunge urprodusenter.

Mekanikk med sjel

Tradisjonelle mekaniske armbåndsur bygger på et flere hundre år gammelt konsept: En opptrukket fjær driver en serie av tannhjul, hvor kraftoverføringen reguleres av den såkalte balansen og gangsystemet – urverkets tikkende hjerte. Presisjonen kan være høy, men selv den mest presise Grand Seiko med mekanisk urverk, vil likevel aldri være mer presis enn en Grand Seiko drevet av et batteridrevet kvartsurverk.

For klokkeinteresserte har imidlertid det mekaniske urverket en sjarm, som små batteriløse evighetsmaskiner basert på lange håndverkstradisjoner. Mekaniske klokker kjennetegnes ofte av en jevnt glidende sekundviser, mens baksiden av urverket viser det intrikate og levende samspillet mellom de små bevegelige komponentene. I entusiastenes øyne er helheten nærmest noe mer enn summen av delene, og de sies ofte at tradisjonelle mekaniske armbåndsurene har en egen sjel.

Fabrikken Seikosha 1908: Økende automatisering gjorde produktene og utviklingen enda bedre.

Det beste fra to verdener

Etter over to tiår med utvikling, ble Seiko Spring Drive lansert i 1999. Teknologien kombinerer sentrale elementer fra et tradisjonelt mekanisk urverk med en elektronisk kvarts-basert regulator – det beste fra to verdener. Som et tradisjonelt mekanisk urverk leveres energien ved hjelp av en drivfjær, som trekkes opp via kronen eller rotorloddet. Kraften fra fjæren springer ut i en serie av tannhjul, som på konvensjonelt vis sørger for å gi de ulike viserne bevegelse.

I Spring Drive tar imidlertid «Tri-synchro regulator» rollen som urverkets regulerende organ. Via tannhjulene drives en liten rotor, som sammen med en stator genererer en svak elektrisk strøm. Elektrisiteten aktiverer en integrert krets og kvartsoscillator, hvor rotorens hastighet kontrolleres mot et referansesignal fra oscillatoren. Går rotoren for fort, aktiveres en elektromagnetisk brems. Ved hjelp av mekanikk, elektrisitet og elektromagnetisme (derav navnet Tri-synchro) oppnår Spring Drive en uovertruffen presisjon ingen konvensjonelle mekaniske urverk kan matche. Samtidig opprettholdes tradisjonelle trekk som den glidende sekundviseren, samt et urverk med synlig mekanikk og dekorerte komponenter.

Grand Seiko «Snowflake» med Spring drive-verket.

«Snowflake» – et moderne ikon

Snart ti år etter lanseringen er «Snowflake» kanskje den mest ikoniske Spring Drive-modellen fra Grand Seiko. Klokken, som har det offisielle navnet SBGA211, byr på en særegen hvit urskive fremstilt ved Seikos fabrikk i Shiojiri. Bak teksturen som minner om nysnø, tikker et Spring Drive kaliber 9R65. Urverket har en gangreserve på 72 timer, og det gjennomsnittlige avvik er oppgitt til kun ±1 sekund per dag / ±15 sekunder per måned.

Den særegne kassen er utført i Seikos egen titanlegering av titan, niob og jern, og har en diamenter på 41 mm. Materialet er svært motstandsdyktig mot både riper og korrosjon, og er dessuten 30 prosent lettere enn stål. Overflatene byr på kontraster mellom lekker børstet finisj og Grand Seikos speilblanke Zaratsu-polering. Det høye finisjnivået omfatter også små detaljer som viserne og de påførte elementene på urskiven. Glasset i baklokket gir uhindret sikt til urverket, hvor blikket møter et mekanisk samspill mellom dekorerte komponenter.

Nye Elegance, SBGK007/09G.





Tidløs eleganse i Elegance Collection

Som en feiring av årets 20-årsjubileum for Spring Drive, benytter Grand Seiko anledningen til å utvide merkets stilsikre «Elegance Collection». De fire slanke dressklokkene SBGZ001, SBGY003, SBGY002 og SBGY003, er basert på to nye Spring Drive-urverk med manuelt opptrekk. Både kaliber 9R02 (SBGZ002, 003) og kaliber 9R31 (SBGY002, 003) har glidende sekundviser og en presisjon på ±1 sekund per dag. Gangreserven er på henholdsvis 84 eller 72 timer, muliggjort av to drivfjærer. Urverkene huses i noen av Grand Seikos slankeste urkasser av platina, gull eller stål. Størrelsen er på klassiske 38,5 mm, og innsyn til den vakre mekanikken sikres gjennom glasset i baklokket.

Er man likevel av den oppfatningen at dressklokker skal være helmekaniske, er det imidlertid ingen grunn til å fortvile. Firkløveret SBGK002, SBGK004, SBGK005 og SBGK006 byr på samme elegante designspråk som sine søsken med Spring Drive, men drives av Grand Seikos mekaniske kaliber 9S63. Det manuelt opptrekkbare urverket har en gangreserve på 3 dager, og et oppgitt avvik på +5/-3 sekunder per dag. Urkassene i gull eller stål har en diameter på 39 mm, og synet av urverket kan nytes gjennom glasset i baklokket.