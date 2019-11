Gavetrenden som aldri går ut på dato

– Det var nok ganske enestående på den tiden. Det eldste gavekortet vi har, er datert tilbake til 1924, og jeg kan ikke tenke meg at gavekort var noe kjent fenomen for folk på den tiden, forteller eier og administrerende direktør i Universal Presentkort, Knut M. Ore.

Han kjøpte bedriften i 2002 etter at den hadde vært drevet av en annen familie fra starten.

– Jeg hadde fulgt opp Universal Presentkort i flere år mens jeg jobbet hos Deloitte. Da jeg fikk høre at bedriften skulle selges tenkte jeg at det var en spennende mulighet.

Digitaliserte gavekortene

Administrerende direktør for Universal Presentkort, Knut Ore.

I starten gjaldt gavekortene kun Oslo, men etter krigen ble det kjøpt rettigheter så kortene kunne benyttes over hele landet. Før Ore tok over bedriften var kortene laget på papir, men fra november 2004 la han om til å bli digitale.

– Det var grusomt, humrer Ore.

– Vi satt i gang siste uken av november - rett før julerushet startet. Kasseapparatene manglet en snutt for å registrere koden på kortene og dermed fikk vi utallige telefoner om at kortene ikke fungerte. Det var da en del kassaleverandører som ikke hadde oppdatert systemene til å registrere våre kort.

Ore er opptatt av at man skal bygge på historien til Universal Presentkort, men at utviklingen skal fortsette. Derfor har han fortsatt den digitale satsingen med en QR-kode på selve kortet. Når den scannes, får man opp et kart over butikkene hvor det kan benyttes i en tre kilometers omkrets, samt saldoen på kortet.

–Vi skal ha et produkt som kvalitetsmessig ser bra ut, er tiltalende og representerer tradisjon og verdi. Samtidig skal det være et moderne system bak kortene våre.

Lille Grensen 7 i 1930-årene

Storslått feiring

Da bedriften feiret 90 år i 2017 var fokuset på nettopp butikken som alltid har vært deres hjem.

– Mye av handelen foregår nå på nett, men jeg tror det er viktig å beholde butikken. Vi har alltid vært her og jeg tror det betyr mye, mener han. Den er et fast landemerke i Oslo by.

De feiret dagen med to operasangere kledd i barokkantrekk slik som på logoen deres, tale fra byantikvaren og gratis bakverk til alle som kom forbi. I tillegg ble det gjort ekstra stas på de som fylte 90 år den dagen.

– Vi annonserte at de som fylte 90 år den samme dagen, kunne henvende seg til oss og få et gavekort verdt tusen kroner. Da var det flere som ble fulgt av barna sine og kom på besøk til oss.

Ore ser på de tidligere utgavene av kortene før han fortsetter.

– Når noen får et av våre gavekort skal de har god tid til å bruke kortet, og de skal ha et rikelig utvalg av butikker hvor det kan brukes. Det skal være litt for alle, derav navnet Universal Presentkort, avslutter han.