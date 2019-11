Feirer med en jubileumsklokke

Som en feiring av 60-årsjubileet til både Sea Turtle Conservancy og Certinas DS-konsept, lanserer Certina nå en ny spesialmodell dedikert til de mektige havskilpaddene. DS Action Diver Sea Turtle Conservancy 60th Anniversary møter kravene for ISO 6425-standarden, og er dermed en ekte profesjonell dykkerklokke vanntett til 300 meter. Kassen i rustfritt stål måler 43 millimeter i diameter, og kommer på en robust gummirem med foldespenne og forlengelse for bruk med dykkerdrakt. Klokken er dessuten utstyrt med ripesikkert safirglass, og en skrudd krone for ekstra sikkerhet.

Den spesielle klokkens baklokk er dekorert med Sea Turtle Conservancys logo, og organisasjonens karakteristiske signaturfarge går igjen på urskiven og sekundviseren. På innsiden sitter et mekanisk urverk av typen ETA Powermatic 80.111. Det selvtrekkende sveitsiske urverket viser timer, minutter, sekunder og dato, og har en gangreserve på opptil 80 timer ved fullt opptrekk.

DS Action Diver Sea Turtle Conservancy 60th Anniversary leveres i en spesiell skilpaddeformet boks, som inkluderer en matchende nøkkelring. I tillegg vil deler av overskuddet fra salget av hver klokke doneres til Sea Turtle Conservancy, for å støtte det videre arbeidet med å beskytte havskilpaddene. Veiledende pris er 8.290 kroner.

Over 130 år med kvalitet

1888: Brødrene Adolf og Alfred Kurth etablerer en egen klokkefabrikk i landsbyen Grenchen ved foten av Jurafjellene i Sveits.

1906: Kurth-brødrene introduserer merkenavnet «Grana», etter det latinske navnet for Grenchen, «Granacus». Merket høster god kritikk for klokkenes høye kvalitet.

1949: «Certina» blir offisielt tatt i bruk som merkenavn. Det er lett å uttale på alle språk, og er basert på latinske «certus» («sikker», «til å stole på»).

1959: Den første klokken med DS-konseptet blir lansert. Certina DS er en ekstremt støtsikker mekanisk klokke, som er vanntett helt ned til 200 meter. Samme år introduseres Certinas skilpaddesymbol.

1960: Certina DS er følgesvenn på den første suksessfulle ekspedisjonen til 8.167 meter høye Dhaulagiri i Nepal.

1965: Certina DS deltar i den amerikanske marinens undervannsprosjekt, «Sealab II», hvor dykkere og vitenskapsmenn utfører forskning i et undervannshabitat.

1969: Den innovative DS-2 Super PH 500 M er en del av undervannseksperimentene Tektite, hvor fire vitenskapsmenn lever i undervannstanker i to måneder under observasjon fra den amerikanske marinen og NASA.

1983: Certina blir en del av SMH Group, ledet av den visjonære gründeren Nicolas G. Hayek. SMH skifter navn til Swatch Group i 1999.

2018: Certina lanserer DS PH200M – en nytolkning av den historiske modellen med samme navn fra 1967.