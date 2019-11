Leverer «umulig» vekst med PowerOffice Go

Uansett om de trenger hjelp til å holde drikken kald eller kontoret varmt, er det stadig flere bedrifter i Bergensområdet som søker bistand hos Klimateknikk AS. Siden starten i 1994 har dette selskapet utviklet en sterk stilling som eksperter på kjøling og varmepumper i regionen.

Etter hvert har det blitt mange små og store prosjekter for kunder i alle størrelser: Et kjøpesenter her, en flyplass der, og kommunale anlegg både her og der, for bare å nevne noe. Virksomheten er nå inndelt slik at én enhet besørger teknologi og drift, mens en annen leverer prosjekter og gjør installasjoner. Andreas B. Ørevik, som er montasjeleder og har medansvar for selskapets økonomifunksjon, vet likevel på krona hvordan det står til med selskapets økonomi til enhver tid.

Lett overgang

– Vi byttet til Vangdal Regnskap for noen år siden, og la da samtidig bak oss et ganske primitivt system med papirfakturaer, ringpermer og mye manuelt papirarbeid. Det forenklet veldig mye for oss. Da Vangdal så foreslo at vi burde utvikle oss videre og skifte regnskapssystem til PowerOffice Go, var vi ikke vonde å be, sier Ørevik.

André Pettersen er økonomikonsulent og systemansvarlig for PowerOffice Go i Vangdal Regnskap, og har vært ansvarlig for overgangen til PowerOffice Go. Han forteller at dette slett ikke var det første selskapet som han og kollegene i Vangdal Regnskap har overført til PowerOffice Go:

– Vi jobber i flere forskjellige systemer etter hva kundene har, men vi anbefaler gjerne nye kunder å skifte til PowerOffice Go. Det sparer oss tid på selve regnskapsføringen – tid vi kan bruke på oppgaver som skaper merverdi for kunden. Samtidig sparer det kunden for både tid og ressurser når det gir dem mer informasjon og åpner for bedre prosesser, sier Pettersen.

Ifølge ham er det svært enkelt å migrere til PowerOffice Go. Systemet har selv gode maler for import av data. Vangdal har dessuten et hovedsystem med en mal som automatiserer mye av overgangen, noe som sørger for at alt kommer «opp og gå» på veldig kort tid.

Mer på ett sted

Ørevik sier at noe av det som fristet med PowerOffice Go, var utsiktene til å kunne integrere flere andre systemer inn i ett og samme grensesnitt.

– PowerOffice Go har integrasjoner for reiseregning, med gode systemer og rutiner. Regninger mottar vi på en egen adresse, som fører dem rett inn i en løsning for fakturaflyt; når den ansvarlige har godkjent dem, blir de kontert og bokført direkte. Banken ligger inne i løsningen så vi slipper å dille med kodebrikker. Timeføringssystemet er fullintegrert. Og om det blir nødvendig, er inkasso bare tastetrykk unna. Alt i alt gir dette ham full oversikt over økonomien til enhver tid. Alt sammen presenteres i form av et oversiktlig dashboard som han alltid har liggende åpent i nettleseren – og det sparer ham for overraskelser. Det har ikke vært vanskelig for ham å se verdien av denne oversikten når virksomheten satser som den har gjort:

– Montasjevirksomheten vår har ansatt mye folk og vokser hurtig med nye, store kunder. Med PowerOffice Go har vi en helt annen oversikt over prosjektene enn tidligere, og det betyr veldig mye. Vi omsatte for rundt 6 millioner kroner i for, og i år ender vi på nærmere 18 millioner. Denne veksten ville vært umulig med vårt gamle økonomisystem, sier Ørevik.

Ingen vei tilbake

Ørevik og Pettersen er begge klokkeklare på én ting: Det er ingen vei tilbake til gamle systemer.

– De som gjør regnskapsarbeid manuelt med papirer og permer, bruker enormt med timer. Her er det mange, mange tusen å spare hver eneste måned hele året, sier Ørevik.

– Som system kan kanskje PowerOffice virke enkelt på overflaten, med den brukervennligheten de har skapt for oss brukere. Men som Andreas var inne på, har det mange utvidelser som tredjeparter kan integrere seg mot, og det gir veldig mye funksjonalitet, sier Pettersen.

– Oppgaver vi tidligere måtte gjøre i flere ulike systemer kan vi nå stort sett gjøre i PowerOffice Go, og det har vært soleklart kostnadsbesparende. Da vi byttet til Vangdal Regnskap, halverte vi kostnadene våre på regnskap – og den gang var ikke PowerOffice Go tilgjengelig! Nå er det ikke gratis det heller, men siden det gjør at vi kan spare penger, blir vi jo fornøyd likevel, avslutter Ørevik.

