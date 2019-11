Forstå volatilitetens rolle i porteføljen din

Tekst av Fisher Investments Norden.

Det er ingen hemmelighet at mange investorer strever med volatilitet i markedet. Men volatilitet kan faktisk være din beste venn. Mange forbinder volatilitet med korreksjoner av aksjemarkedet og bratte fall i markedet.

Men faktisk går volatilitet begge veier. Volatilitet med tanke på oppgang er akkurat like viktig og bidrar til aksjenes langsiktige stigning. Du liker sikkert volatilitet når det går oppover (selv om du kanskje ikke tenker på det som «volatilitet») og du hater sannsynligvis nedsidevarianten. Her er et annet eksempel. Mange investorer får avsmak for aksjer etter en nedtur, men de samme menneskene har stor appetitt for aksjer under perioder med børsoppgang. Dette er klassisk nærsynt tapsaversjon – investorenes tendens til å føle smerte ved tap på investeringer i mye større grad enn de føler gleden ved fortjeneste. Dette får ofte disse investorene til å prøve å beskytte seg mot framtidige kortvarige tap og den smerten de vil medføre. Disse investorene lider ikke egentlig av risikoaversjon; de er ofte bare nærsynte og ikke helt klar over risikoen de tar. Hvis du frykter volatilitet i aksjer kan kognitiv coaching, evnen til å holde et langsiktig fokus og planlegge for de mest sannsynlige resultatene kanskje hjelpe deg med å tolerere eller til å med bli glad i volatilitet. Dette kan gjøre deg i stand til å dra fordel av den historiske avkastningen på aksjer.

Det er ikke enkelt å være disiplinert mens aksjemarkedene er preget av volatilitet, og noen investorer greier bare ikke å håndtere bevegelsene. Mennesket tenker naturlig nok mer på kortsiktig overlevelse, noe som er bra, men det trenger ikke akkurat å være til hjelp når du navigerer i komplekse kapitalmarkeder. Men hvis du lærer deg å tenke langsiktig har «får ikke sove om natten»-faktorene en tendens til å blekne. For langsiktige investorer kan en investerings-coach eller rådgiver være et av de beste midlene mot bekymringer og en sikring mot potensielle investeringsfeil som ofte følger slike følelser.

Hvis du investerer langsiktig kan det gi deg et annet perspektiv på volatilitet. Selv om du har et behov for å redusere volatiliteten for å nå kortsiktige mål, som for eksempel å spare til nedbetaling av huset ditt eller bygge opp en kontantreserve for å møte uventede utgifter, er ikke volatilitet en fiende hvis du tenker langsiktig. Aksjer, som er mer volatile på kort sikt, gir mye høyere avkastning over flere tiår enn fastrentepapirer. La oss se på de langsiktige avkastningene til to formueklasser og hvordan de står seg i en sammenligning.

Siden 1926 har det vært 64 rullerende 30-årsperioder. Aksjer har gjort det bedre enn faste renter hver gang med en gjennomsnittlig margin på 4,8-til-1 i disse periodene.1 Selv over kortere 20-årsperioder, har aksjer vist seg å gi bedre resultater enn faste renter. Siden 1926 har aksjer gitt bedre resultater enn faste renter i 67 av de 74 20-års rullerende periodene (91 % av tiden), med en 3,4-til-1 margin i gjennomsnitt.2

Likevel frykter mange mennesker aksjeinvesteringer på lang sikt til tross for den høye sannsynligheten for at aksjer vil gjøre det bedre enn faste renter. Slike investorer kan frykte at denne gangen, når de bestemmer seg for å investere, vil være en av de få gangene aksjer får et betydelig fall. Men i disse sjeldne 20-årsperiodene der faste renter har gjort det bedre enn aksjer, var det bare med en 1,6-til-1 margin i gjennomsnitt. Så selv om du investerte i faste renter i disse periodene var ikke marginen i forhold til aksjer særlig stor. I de fleste andre intervallene har aksjer gjort det vesentlig bedre enn faste renter. Sagt på en annen måte er det ikke særlig sannsynlig at faste renter vil gjøre det bedre enn aksjer over 20- eller 30-årsperioder, og selv hvis de gjør det, er ikke resultatet betydelig bedre.

Selv om de historiske bevisene er svært sterke, må du huske at investeringer ikke handler om sikker kunnskap. I stedet handler det, som i medisin eller andre vitenskapelige områder, om sannsynligheter. Selv om det å studere historie kan gi deg en idé om hva slags resultater som er de mest sannsynlige, utgjør ikke tidligere resultater noen prognose for hva som vil skje i framtiden. Men hvis du må investere i et 30+ årsperspektiv (som mange investorer gjør) og krever langsiktig vekst, er oddsene for aksjer bedre.

Det vil alltid være noen investorer som ikke er i stand til å endre sitt perspektiv fra det kortsiktige. Volatiliteten og søvnløsheten blir for mye for dem. Men det er også greit! Men disse investorene kan være nødt til å senke sine langsiktige avkastningsforventninger. Eller hvis de ikke er i stand til å tåle volatiliteten som er forbundet med aksjer, kan de ha behov for å tjene mer penger på andre måter eller bruke mindre penger for å utligne lavere langsiktige investeringsavkastninger.

Sannheten om forholdet mellom risiko/avkastnng er at du ikke kan få aksjeavkastning uten aksjerelatert volatilitet. Aksjer er forbundet med risiko på kort sikt og ikke noe sted du bør plassere neste måneds husleie eller innbetaling på huslånet. Men over en lengre periode kan investeringer med fast rente være risikable også hvis dine framtidige mål krever vekst. Hvis du kan lære å bekymre deg mindre, være fokusert over lengre tid og planlegge for det som er mest sannsynlig i stedet for de verst tenkelige scenarioene, kan volatilitet være din venn.

