Nyttig og enkelt forklart i Norges første eiendomspodcast

Med mer enn 25 års erfaring som eiendomsmegler har han opparbeidet seg mer kunnskap enn de fleste om boligmarkedet. En ting han har bitt seg merke i er at han veldig ofte får de samme spørsmålene på samme tidspunkt i kjøp og salg prosessen:

Hva skjer på kontraktsmøtet? Trenger jeg styling? Hva er boligselgerforsikring, og er det nødvendig?

Langtind tror de fleste savner en enkel forklaring.

98% skjønner egentlig ikke hva de skal signere på. Jeg overdriver litt, men det er ikke langt fra sannheten. Det er ikke det.

Alt du trenger å vite - og litt til

Podcasten er ment som en folkeopplysning for boligkjøpere og boligselgere. Enkelt forklart og to the point.

Hver episode tar for seg sitt eget tema. Ønsker du å vite mer om boligselgerforsikring, før kalt eierskifteforsikring, så forklarer en spesialist deg alt du trenger å vite. Er du på den andre siden usikker på om du trenger boligkjøperforsikring, så vil lederen for boligkjøpsforsikring i Norge gi deg nyttig informasjon du kan ta med deg videre.

Carl Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund har vært med i to episoder og snakket om den nye boliglånsforskriften. Det skrives utrolig mye om det, men ikke alle vet helt hva det betyr. Han gir en enkel men detaljert forklaring som vil oppklare mye for mange.

Anders Langtind gir råd og tips sammen med forskjellige eksperter i podcastserien Eiendomsmeglerpodden.

Langtind har også fått besøk av en takstmann som kommer med nyttige tips og markedseksperter som gir råd i forbindelse med markedsføringen. I en jungel av medievalg virker det betryggende å få innsikt i hva fagfolk selv ville valgt hvis de selv skulle solgt.

Hedersprisvinneren fra Norges Eiendomsmeglerforbund har tenkt på det meste når han først skal dele det han kan. Derfor har han også dratt inn kompetanse fra Nordea som oppklarer de vanligste misforståelsene rundt lånesøknad.

– Det er jo veldig mange som fortsatt tror at de må ta med en bekreftelse fra arbeidsgiver, men nå er jo alt digitalisert, forklarer Langtind.

Mye unødvendig usikkerhet kan unngås hvis kundene vet litt mer og nettopp dette er grunnen til at Langtind har hevet seg på podcasttrenden. Han mener det er for mye stress knyttet til kjøp og salg av bolig.

Målet er å hjelpe folk til å enkelt forstå hva megler snakker om. Så enkelt fortalt som mulig, med både nytte og underholdningsverdi!

Hør de første episodene av Eiendomsmeglerpodden nå!