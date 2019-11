Økonomibransjens radikale endringer gir nye utfordringer

27. november er det klart for en ny regnskapskonferanse på Grand Hotell i Oslo. Bransjen er inne i en rivende teknologisk utvikling der den digitale teknologien er i ferd med å endre innarbeidede metoder og arbeidsmønstre fullstendig.

I salen vil det være representanter fra både små og store aktører i bransjen. Foredragsholderne står selv midt i det digitale skiftet og vil fortelle hvilke grep de har gjort så langt og hvilke trender som de tror vil prege bransjen de kommende årene.

Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen i bransjeorganisasjon Regnskap Norge er imponert over innsatsen som bransjen har lagt ned så langt. Hun mener at det fremover blant annet vil bli økt fokus på det grønne skiftet også i denne sektoren.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.

– Vi ser at ny teknologi er i ferd med å transformere måten bransjen jobber på, hvilke tjenester som leveres og hvordan de leveres. På samme måte vil omstillingen til en grønn økonomi medføre utvikling innenfor hva bransjen dokumenterer og rapporterer, og ikke minst rådgivningstjenestene for de nye forretningsmodellene. Her gjelder det å følge med i timen, få ny innsikt og utvikle nye kompetanser, sier Lundberg Larsen.

Konferansens konferansier, Bo Hjort Christensen, som har vært ansatt på Handelshøyskolen BI siden midten av 80-tallet, mener at fremveksten av stadig bedre skybaserte regnskapssystemer er viktig for hele næringslivet, men kanskje særlig for regnskapsbransjen.

– I tillegg til at en økende andel av regnskapsoppgavene automatiseres skaper de skybaserte løsningskonseptene en helt ny mulighet for samhandling mellom kunde og regnskapsfører.

Hjort Christiansen mener at dette utvilsomt skaper muligheter for ny forretningsutvikling.

Sivilingeniør og bedriftsøkonom Bo Hjort Christensen.

– I dette ligger også unike muligheter for å bygge bransjespesifikke Apper som beriker regnskapssystemet for ulike kundegrupper. For ikke å glemme det faktum at stadig flere banktjenester gjøres tilgjengelige via regnskapssystemet, sier han.

Rollen til en regnskapsfører har endret seg. Økonomibransjen har endret seg. Vi så alle endringen komme med digitaliseringen, men hvem så at endringen ble så ekstrem? For femtiår siden var det utenkelig at kunstig intelligens ville påvirke våre arbeidsplasser, i dag er det en realitet. 27. november kan du få et innblikk i hvordan noen av Norges fremste eksperter ser for seg bransjen i fremtiden.

Andre foredragsholdere inkluderer Marianne Brusdal fra PWC og Laila Sønvisen Kjærland fra Vinmonopolet, Marius Berg fra XACCT Accounting, og Robert Kristiansen fra Semine AS.