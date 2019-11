Dette bør du ha i lønn og kredittscore for å kunne kjøpe bolig

De nye skattetallene viser at en gjennomsnittlig Nordmann tjener omlag 550.000 kroner før skatt. Med den lønnen har du - alene - råd til å kjøpe en bolig til en verdi av rundt 2.850.000 kroner.

Det er 258.300 kroner mindre enn hva en bolig på 100 kvadratmeter i snitt koster i Hole – den 20. dyreste kommunen i landet. For å bo i denne kommunen bør du også ha en kredittscore på over 600 poeng. Det viser tall basert på *statistikk fra medlemmene hos finanstjenesten Defero.

Oslo dyrest i landet

For å få råd til en 100 kvadratmeter stor bolig i Oslo, som er landets dyreste kommune, bør gjennomsnittsnordmannen øke lønnen med 34,7 prosent - til 740.781 kroner. Et gjennomsnittlig medlem av Defero med en slik inntekt har en kredittscore på 715.

- Ettersom den gjennomsnittlige kredittscoren i Oslo er på 581, indikerer det at de som eier større boliger i Oslo, er samboere og gifte med felles økonomi, eller de med svært god inntekt , sier daglig leder og gründer i Defero, Eigil Arff Tarjem.

Oslobeboernes snittscore er 13,4 prosent høyere enn landssnittet på 512.

Derfor er kredittscore viktig

Ifølge Tarjem har svært få nordmenn oversikt over egen kredittvurdering eller hvilken innvirkning scoren har på ulike aspekter av privatøkonomien.

- Har du en god kredittvurdering, øker sannsynligheten for at du får tilslag på søknader om lån, forsikringer, kredittkort og svært mange andre økonomiske tjenester og avtaler. Du får også gjerne bedre rente og andre vilkår enn det personer med lav score gjør, forteller han.

En som benyttet kredittscoren sin til å få lavere rente er Lofotingen Odin Nilssen Oftedal. Oftedal ble oppmerksom på at han hadde en meget god kredittscore, som tilsa at det kun var 0,5-2% sannsynlig at han ikke ville betale for seg. Oftedal er kunde av DNB, og de hadde problemer med å forsvare hvorfor de tok en høy rente, når Oftedals risiko var såpass lav. Dialogen resulterte i en rentenedsettelse på 0,4% for Oftedal.

«Å få redusert renten på boliglånet mitt var helt supert. Jeg sparer rundt 7.000 i året nå, som kommer veldig godt med for en småbarnsfar. Jeg kjenner til kredittscore fordi jeg tidligere har jobbet i bank selv, men har ikke visst om den faktiske verdien og viktigheten av denne». Deferomedlem, Odin Nilssen Oftedal

Landets 20 dyreste kommuner

Basert på statistikk fra Deferos medlemmer har vi har sett nærmere på hvor høy kredittscore man bør ha for å kjøpe bolig i landets 20 dyreste kommuner.

Kommunene er del inn i tre grupper:

Oslo, Bærum og Asker: Svært få av innbyggerne i disse kommunene som har tilfredsstillende inntekt, har en score under 680. Det kan tyde på at du minst bør ha denne scoren om du skal kjøpe en 100 kvadratmeter stor bolig her. De fleste medlemmene i dette utvalget har dog over 700 i score.

Frogn, Oppegård, Lørenskog, Nesodden, Rælingen, Skedsmo, Ski, Nittedal, Ås, Vestby og Tromsø: De fleste innbyggerne i disse kommunene som har tilfredsstillende inntekt, har mellom 650-700 i score, og få under 635.

Trondheim, Bergen, Ullensaker, Drammen, Stavanger og Hole: Innbyggerne i disse kommunene som har tilfredsstillende inntekt, har en score fra 600 og oppover, og vi ser få med en score under 600.

Dette betyr kredittscoren

Defero bruker Experian som leverandør av kredittinformasjon. De bruker følgende skala for kredittsjekk:

1000-734: «veldig lav risiko»: anbefaler at kunden blir godkjent

733-550: «lav risiko»: anbefaler at kunden blir godkjent

549-443: «medium risiko»: anbefaler at kunden blir godkjent, men manuell vurdering bør gjøres

442-310: «høy risiko»: anbefaler ytterligere manuell sjekk av kunden

309-1: «veldig høy risiko»: anbefaler avslag.

*Tallene som viser prisnivå og kredittscore for kjøp av bolig i Norge, er basert på statistikk fra Deferos medlemsmasse. Tallene kan kun brukes som en pekepinn, og ikke som et absolutt krav.