Guide: Slik lærer du deg trading på 1-2-3

Du trenger ikke ha lang erfaring for å handle med aksjer, råvarer eller valuta på en demokonto. Det finnes alle slags type tradere, men viktig for alle er at det krever øvelse, tålmodighet og du må forstå risikoen som er forbundet med det.

Første gang du logger deg på en handelsplattform kan det nemlig virke overveldende og uoversiktlig. Et godt tips er derfor å prøve en demokonto, før du kaster deg ut i det med dine egne penger.

Dette er CFD En avtale om verdiendringen i for eksempel en aksje, råvare, valuta eller aksjeindeks mellom tidspunktet en kjøper kontrakten på og tidspunktet en selger kontrakten. Gir ikke fysisk eierskap til det underliggende instrumentet, men eksponerer deg mot kurssvingningene i det aktuelle markedet. En av de viktigste fordelene ved CFD-handel er at du kan handle på margin eller gire investeringen – som betyr at du kan trade uten å legge ut hele verdien av posisjonen og dermed får du frigjort midler du kan benytte til andre investeringer.

Trading på 1-2-3

En demokonto hos CMC Markets gir deg muligheten til å handle risikofritt med 100.000 virtuelle kroner.

– Demokontoen er en nesten fullverdig versjon av vår prisbelønnede plattform, men du handler ikke med ekte penger. Den er nesten helt lik en reell handelskonto, med samme kurser og verktøy, sier Chanine Toth, Marketing Manager – Scandinavia i CMC Markets.

Toth understreker at demokontoen er for dem som ønsker å teste ut plattformen, eller teste og utvikle strategier, uten å sette ekte penger på spill.

– En demokonto gir deg mulighet til å handle hele produktspekteret vårt, som er aksjer, valuta, rentepapirer, råvarer og indekser. Man får prøvd ut funksjonaliteten og de forskjellige modulene i plattformen, sier Toth.

6 trinn for enkelt å komme i gang med demokonto:

1. Alle kan åpne en demokonto, lære om tradingplattformen og teste ut strategier i ubegrenset tid. Eneste unntaket er at når det gjelder aksjer er kursene kun tilgjengelige i syv dager.

Selv om du ikke har noe erfaring med trading kan du prøve deg frem, og det er helt kostnadsfritt. Pengene du bruker er virtuelle, og det oppleves som at du handler på samme vilkår som på en livekonto.

Hvis du skulle lure på noe underveis, kan du kontakte CMCs kundeservice, som holder til i Oslo. CMC Markets holder ukentlig kostnadsfrie webinarer som alle kan melde seg på som gir deg en innføring i CFD-handel generelt, og spesielt når det gjelder deres plattform.

Slik ser demokontoen ut første gang du logger deg på. (Foto: 09.12.17)

2. Opprett bruker på demokontoen. Logg inn med brukernavn og passord. Første gang du logger inn på plattformen kan du se en rekke forhåndsinnstilte arbeidsflater du kan velge mellom. Bruk hovedverktøylinjen for å navigere deg rundt. Her kan du søke etter produkter, opprette favorittlister, lese analyser, bruke tradingverktøy, se kontodetaljer og overføre mer virtuelle kroner om nødvendig.

Oversikt over verktøy og funksjoner på CMCs plattform.

3. Du kan lage ditt eget oppsett fra begynnelsen ved å velge en blank overflate. Under biblioteket finner du et bredt utvalg av produkter, eller du kan søke etter et bestemt produkt. Du kan også filtrere etter produkttype, som for eksempel råvarer, valuta, aksjer, rentepapirer eller indekser.

4. Klikker du på produktmenyikonet får du tilgang til ulike funksjoner.

Dette betyr de ulike funksjonene:

Ordrevindu: Viser kjøp og salgskurs, ordretype, marginkrav samt risikostyringsvalg.

Chart: Viser den historiske kursutviklingen grafisk og i tillegg en rekke tekniske indikatorer og tegneverktøy.

Kurspanel: Viser kjøps- og Salgspriser, daglig høy og lav i tillegg til real-time spread.

Oversikt: Viser marginkrav, finansieringskostnader, posisjonsgrenser, spread og kurtasje.

Kundesentiment: Forteller hvor mange av CMCs kunder er long eller short i produktet (ikke tilgjengelig på demokonto).

Reuters: Viktige kursdrivende nyheter i realtid (ikke tilgjengelig på demokonto).

Chartforum: Et slags sosial medie forum for dem som er opptatt av teknisk analyse

Ordreinnstillinger: Her kan du skreddersy ordreinnstillingene dine akkurat som du vil ha det. Både med tanke på risikostyring og standard ordrestørrelser og mer.

5. Hvert produkt har kjøps- og salgskurs i realtid. Når du skal plassere en ordre, ta utgangspunkt i kjøpskurs hvis du tror kursen kommer til å stige, og salgskursen hvis du tror den kommer til å falle. Når du klikker på kursen åpner du et ordrevindu. Det viser produktnavn, salgs- og kjøpskurs, spread og retningen på handelen. Velg størrelsen på handelen din i enheter eller beløp. Når du er klar til å plassere en handel, trykker du på ordreknappen nederst. Alle detaljer om handelen din vil være synlige.

Øverst i høyre hjørne av plattformen ser du ditt kontosammendrag, her vil du se om du ligger totalt sett i gevinst eller tap, hvor mye ledig kapital du har til nye posisjoner og mer.

6. Når du har skaffet deg nok erfaringer via demokontoen, og føler deg komfortabel, kan du prøve deg på livekontoen og investere med ekte penger. Du kan alltid kontakte CMC Markets ved eventuelle spørsmål!

CFDer er produkter som handles på margin og innebærer høy risiko for din kapital. Tap kan overstige innskudd.