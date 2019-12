Menneskene som skiller CMC Markets fra konkurrentene

– Jeg kommer aldri med anbefalinger og belærer heller ikke kundene våre. Mitt ansvar er å følge opp og utfordre med relevant informasjon og diskusjoner til kunder som sitter med større posisjoner.

Det sier relationship manager Waqas Sarwar i CMC Markets. Det er en rolle som inkluderer oppfølging av de større norske kundene, basert på kontinuerlig overvåking av de største markedene, estimater og nyheter.

Kundene til CMC Markets handler i verdipapirer (CFDer) som gjenspeiler utviklingen i blant annet valutaer, børsindekser og råvarer. Kundene gjør selv transaksjonene i handelsplattformen – ofte via den tilknyttede appen på mobiltelefonen.

Alltid oppdatert før han kommer på jobb

Waqas begynner dagen tidlig; allerede før han spiser frokost konsumeres de siste tallene fra valutamarkedene, oljemarkedet, børsene i Asia og politiske hendelser og utspill som påvirker markedene.

– Mens jeg tar banen til kontoret leser jeg morgenrapporter fra flere ulike finanshus. Hensikten er at jeg skal være oppdatert på sentimentet i markedet i god tid før børsene i Europa åpner, og jeg får et overblikk over de viktigste makrotallene som vil bli publisert i løpet av dagen.

Den dagen vi snakker med Waqas har han våknet til en større bevegelse i kursen på svenske kroner. Han forklarer engasjert og pedagogisk om hva som har skjedd, sannsynlige årsaker og potensielle effekter på andre tall og kurser.

Skreller bort støyen i nyhetsstrømmen

– Kundene våre har tilgang til nøyaktig samme informasjon som jeg har, men det er alltid mye støy i markedene og det publiseres mer analyser og data enn et menneske kan forholde seg til. Det handler om å bruke kunnskap og økonomisk teori for å forklare følger av en hendelse: Kunden skal få innsikt i hva tallene bak de store overskriftene kan bety for deres posisjoner.

– Min jobb er å fjerne støy og kanalisere til hver enkelt kunde – med e-post eller på telefon – den informasjonen som jeg oppfatter er mest relevant for de posisjonene som han har, sier Waqas.

– Han?

– Ja, vi har forsvinnende få kvinnelige kunder i Norge. Jeg skal ikke spekulere i hvorfor, men slik burde det jo ikke være. Å handle i de finansmarkedene som kundene våre gjør, tvinger deg i praksis til å være oppdatert på internasjonale samfunnsforhold. I tillegg må du ha en oppfatning av hva som faktisk kommer til å skje. Jeg mener begge deler burde appellere like mye til begge kjønn.

Alltid relevant kontakt

For Waqas er det viktig at oppfølgingen av kundene alltid er relevant for den som kontaktes.

– Nei, jeg ringer ikke bare for å si hei. Jeg gjør dem oppmerksom på viktige tall og nyheter. Og fremfor alt, jeg utfordrer kundene. De privatpersonene som handler hos oss, er som regel alene om de beslutningene de tar. Da er det lite hensiktsmessig for meg å snakke dem etter munnen og utelukkende støtte opp under posisjonene deres.

– Å utfordre dem handler utelukkende om å få til gode diskusjoner og tegne ulike scenarier for hva som kan skje. Merverdien ligger i samtalene med kundene som blir utfordret i hvilke tanker og hypoteser de har. Mange føler seg alene og blir på ofte litt fastlåst i egne tanker og ideer. Jeg skal imidlertid aldri gi dem klare anbefalinger om kjøp eller salg – eller på andre måter aktivt fremme bestemte transaksjoner.

Lærer opp fremtidige kunder

Det Waqas imidlertid fremmer aktivt, er kunnskap om hvordan handelsplattformen til CMC Markets fungerer. Jevnlig holder han webinarer og reiser rundt i landet og holder seminarer.

– Helt uhildet er jeg jo ikke, men det er en fantastisk plattform for den som er interessert i finansmarkedene. Det er enkelt å tilpasse dashbordet med de nyhetene, grafene og tallene som er viktigst for dine posisjoner. Og selvsagt, du kan handle vi appen på mobiltelefonen.

– Har du sett noen fellesnevnere for kunder som lykkes?

– Ja, de har en praktisk tilnærming til risikostyring. Kort sagt, de legger ikke alle eggene i en kurv og satser på at alle kurver peker i samme retning. De som lykkes er også taktisk flinke og bevisste på effektene av taktendringer i makrotall. Et annet trekk er at de ser forskjell på de ulike markedene; å handle i aksjer er noe helt annet enn valutahandel.

