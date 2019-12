Dette er tradernes favoritt-indekser: Kan du disse 10 tingene om Dow Jones?

– Sammen med råvarer og valuta er aksjeindekser svært populære blant våre kunder, som kjøper og selger CFDer (Contracts for Difference). Våre kunder kan også geare investeringene og velge om de vil gå long eller short, sier daglig leder Henrik Sommerfelt i CMC Markets.

Populært blant de makro-interesserte

Aksjeindekser er veide gjennomsnitt av aksjekursene til selskapene som utgjør indeksen. På Oslo Børs er OBX den mest omsatte indeksen som består av de 25 mest likvide aksjene.

– Det er en fascinerende stor interesse for aksjeindekser i vår handelsløsning. Her kan våre kunder ikke bare ta posisjoner og satse på stigende eller fallende markeder. De kan også geare posisjonen opptil 30 ganger, sier Sommerfelt.

– Noe av det som gjør det attraktivt å handle aksjeindekser, er at du forsøker å treffe sentimentet i markedet, enten på veldig kort sikt eller på lengre sikt. Indeksene beveger seg i takt med større makrotall og politiske hendelser, og dette er noe som mange mennesker er levende opptatt av.

Har du lyst til å prøve å handle aksjer, indekser, råvarer eller valuta? Åpne en demokontohos CMC Markets eller ønsker du å søke om en livekontomed en gang?

USA er tradernes favoritt

Han har nå undersøkt hva som er de mest populære aksjeindeksene blant de 86.000 kundene som CMC Markets har på verdensbasis. I løpet av de siste 12 månedene har handelsvolumet vært klart størst i Dow Jones Industrial Average. Se egen tabell.

– Investorer over hele verden er klart mest interessert i amerikansk økonomi, selskaper og børs. Faktisk er handelsvolumet av CFDer der underliggende indeks er Dow Jones Industrial Average over dobbelt så høyt som neste indeks på listen.

Helt siden 1886 har den berømte indeksen, som består av 30 av USAs største børsnoterte selskaper, vært selve målestokken på Wall Street. Når noen snakker om hvor mye børsene stiger eller faller i New York, er det som regel bevegelsene i Dow Jones Industrial Average det henvises til.

Hvor mye kan du om Dow Jones? Test deg i bunn av siden!

Tre av de ti mest populære aksjeindeksene i handelsløsningen til CMC Markets gjenspeiler amerikanske aksjer. I tillegg til Dow Jones finner vi S&P 500 og Nasdaq Composite på tredje og fjerde plass når indeksene rangeres etter handelsvolum.

– Når vi ser hvor stor interesse det er i nyhetsbildet for Kina og andre fremvoksende økonomier, hadde jeg kanskje forventet at asiatiske indekser ville vært mer populære blant våre kunder. Men, på andreplass finner vi tyske DAX, og vi må helt ned til sjuende plass før vi finner den berømte Hang Seng-indeksen, som definerer børsutviklingen i Hong Kong.

Hovedårsakene til at de amerikanske indeksene sammen med DAX-indeksen er mest populære har også med lave transaksjonskostnader å gjøre samt høy likviditet og mulighet til handel tilnærmet døgnet rundt.

Enkelt å komme i gang med handel

Sommerfelt sier at indekser er populære også fordi traderen slipper å forholde seg til enkeltaksjer, men i stedet bruker mer av et makroperspektiv. En nær slektning av indeksene er ETFer (Exchange-traded Funds). Dette er i praksis smalere indekser som gjenspeiler for eksempel deler av en bransje på en større børs. Også dette kan du handle hos CMC Markets.

– Har du noen råd til mennesker som er nysgjerrige på om handel i aksjeindekser er noe for dem?

– Vi har gjort det enkelt å komme i gang, selv for dem som er usikre på om de tør å satse egne penger. Med vår demoversjon kan du tørrtrene før du handler med ekte penger. For å følge med på markedene og danne seg en oppfatning av hvordan indeksene utvikler seg, er aktiv nysgjerrighet første bud. Følg med på internasjonal politikk, makrotall og trender, og bygg deg ditt eget dashbord av grafer, nyheter og annen informasjon.

Topp 10 aksjeindekser hos CMC Markets siste 12 måneder*

Instrument Underliggende indeks US 30 Dow Jones Industrial Average Germany 30 DAX US SPX 500 S&P 500 US NDAQ 100 Nasdaq Composite Australia 200 S&P/ASX 200 UK 100 FTSE 100 Hong Kong 50 Hang Seng Index France 40 CAC 40 Japan 225 Nikkei 225 US Small Cap 2000 Russell 2000 Index

* Målt i mai 2019.

Dow Jones Quiz: Visste du disse 10 tingene om verdens mest berømte aksjeindeks?

Indeksen består av 30 av de største børsnoterte selskapene i USA, og det gjøres jevnlige utskiftinger.

Dow Inc. er siste selskap som er kommet inn, da det i 2019 erstattet DowDuPont, selskapet det ble utfisjonert fra. De fem siste før det var Wallgreens Boots Alliance, Apple, Visa, Goldman Sachs og Nike.

Av dagens 30 selskaper i indeksen er det ExxonMobil (1928), Procter & Gamble (1932) og United Technologies (1939) som har vært der lengst. Coca-Cola, IBM og Chevron, som er en del av indeksen i dag, var også med i indeksen på 1930-tallet, men var ute i flere tiår.

25 av selskapene er notert på New York Stock Exchange, fem er notert på Nasdaq.

Det er summen av aksjekursene – og ikke markedsverdien – til hvert enkelt selskap som utgjør indeksen (standardisert aksjekurs).

Dow Jones ble første gang satt sammen i 1886, da med 12 selskaper.

Navnet kommer fra Charles Dow og Edward Jones. Førstnevnte var redaktør i Wall Street Journal og en av grunnleggerne av Dow Jones & Company. Sistnevnte var statistiker og også blant grunnleggerne.

Etter børsfallet i 1929 og den påfølgende depresjonen, mistet indeksen nesten 90 prosent av verdien fram til bunnpunktet ble nådd i 1932, som også var lavere enn utgangspunktet i 1886.

Største fall i indeksen på én dag er 22,6 prosent og inntraff på «Black Monday» 19. oktober 1987.

Veksten i indeksen gjennom det 20. århundret steg tilsvarte en gjennomsnittlig årlig vekst på 5,3 prosent.

CFD-er er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 75% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i disse produktene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.