Slik blir du en råvaretrader i sommer

Klarer du å bli fet av å investere i slaktegris? Vil verdien av mais-posisjonen din sprette opp som popcorn? Kan du gjøre om appelsinjuice til vin? Råvarehandel inviterer ikke bare finansjournalistene til å lage mer eller mindre dårlige metaforer. Mulighetene for avkastning – og tap – kan være minst like stor som når du handler i aksjer, valuta og aksjeindekser.

Nordmenn er oljespekulanter

De norske kundene til CMC Markets utmerker seg allerede som svært interessert i én råvare, nemlig olje.

– Det er jo en superinteressant råvare, ikke bare fordi den er viktig for norsk økonomi, men fordi tilbud og etterspørsel avgjøres av så mange faktorer. Alt fra storpolitikk og teknologiske skifter til omslag i været bidrar til prissvingninger på olje, sier daglig leder Henrik Sommerfelt i CMC Markets.

– Olje er imidlertid bare én av mer enn et tjuetalls råvarer som kundene trader på vår handelsplattform. Du kan like gjerne gjøre en kule på svin, levende storfe, bomull, tømmer og havre. Det er ikke minst fordi enhver råvare har sine unike prisdrivere, på lik linje med olje eller aksjer for den saks skyld, sier Sommerfelt.

Trading med historisk sus

I dag er verdens mest kjente råvarebørs Chicago Mercantile Exchange, med røtter tilbake til 1848. Børsen oppstod fordi amerikanske handelsmenn hadde behov for å sikre leveransene av viktige landbruksprodukter, mens bøndene hadde et tilsvarende behov for å sikre sine fremtidige inntekter. Derfor ble det handlet både spot og terminkontrakter.

– Den lange historien gjenspeiler seg i hvordan enkelte av varene er priset. Har du for eksempel hørt om begrepet fjerding? Det er et volum for tørre varer, tilsvarende en fjerdedels tønne. Det engelske begrepet er bushel, og tilsvarer åtte gallon. Prisen på havre, hvete, mais, ris og andre tørre matvarer oppgis som regel i cents per bushel, forklarer Sommerfelt.

Ta det med ro; du trenger heldigvis verken ha gård eller kornsilo for å handle i råvarer. Du handler i CFDer (Contract for Difference), som er finansielle instrumenter der verdiutviklingen gjenspeiler prisendringene på råvarebørsene. Du velger mellom å handle i det som kalles cash eller forwardkontrakter, nærmere bestemt CFDer som gjenspeiler sentrale futureskontrakter.

Fundamentale forhold driver prisene

– Prisen på de ulike kontraktene varierer som regel med fundamentale forhold på tilbudssiden. Temperatur, regn, tørke og uvær kan få svært stor betydning for både kvalitet og kvantitet ved neste innhøsting. Også etterspørselen utsettes for skifter, ikke minst basert på moter og andre endringer i preferanser. I tillegg kommer effekten av landbrukspolitikk, tiltak for folkehelsen og – ikke minst – internasjonal handelspolitikk, sier Sommerfelt.

Tror du mer på fallende priser enn at for eksempel soyabønner skal stige i verdi? Hos CMC Markets velger du selv om du vil gå short eller long, og du kan selv øke risikoen ved å geare investeringen din.

– Denne våren har vært spesielt våt for amerikanske bønder i Midtvesten, som måtte vente lengre enn vanlig med å pløye jordene sine. Mange valgte å bytte mais med soyabønner, fordi sistnevnte trenger kortere tid for å modnes. Den økte produksjonen, kombinert med Kinas økte toll på amerikanske soyabønner, medførte at futuresprisene falt til svært lave nivåer, forklarer Sommerfelt.

Et mangfold av råvarer – og tradingmuligheter

Råvarer er også mye mer enn olje og mat; det er tekstiler, byggematerialer og selvsagt metaller. Hvordan tror du de diplomatiske knutene mellom USA og Kina vil påvirke etterspørselen etter bomull fra kinesiske tekstilprodusenter eller viktige metaller til forbrukerelektronikk? Vil usikkerheten på verdens børser fortsette og gjøre at investorer verden over etterspør mer trygghet i form av å kjøpe gull?

– Å handle i råvarer er veldig spennende, som krever innsikt og en oppfatning av hvordan mange ulike faktorer vil påvirke prisutviklingen på både kort og lang sikt. Men du trenger ikke være en institusjonell investor for å gjøre dette; vår handelsplattform er laget for at alle skal kunne handle i råvarer. Og er du usikker på om det er noe for deg, har vi laget et «lavterskeltilbud», nemlig muligheten til å åpne en demokonto der du ikke handler med ekte penger.

Her er noen av råvarene du kan handle hos CMC Markets: Kakao, kaffe, mais, havre, appelsinjuice, ris, soyabønner, sukker, hvete, råolje, bensin, fyringsolje, griser, storfe, bomull, tømmer, kobber, gull, palladium, platina og sølv.

