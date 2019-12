Dashbordet for deg som vil trade som proffene

En trader skal både forstå markedet og kunne handle lynraskt når muligheter og farer oppstår. For å få til dette er det viktig å bygge handelsplattformens «dashbord» på en oversiktlig måte akkurat som en bilfører justerer farten i henhold til det som oppstår i trafikken. CMC Markets har tusenvis av profesjonelle og private tradere over hele verden. De har sett de største traderne «i kortene» for å finne ut hvilken informasjon de henter fra sine dashbord. Disse kjennetegnes av seks fellesnevnere:

1. Har en bred tilnærming til aktivaklasser

Dagens tradere handler ikke bare i ett marked eller én aktivaklasse, men ser på relevante utviklingstrekk og muligheter innenfor alt fra valuta og renter til aksjer og råvarer.

Med et dashbord knyttet til en handelsplattform som dekker flere markeder, kan du utnytte mulighetene når og der de oppstår. For eksempel kan obligasjonsmarkedet ha priset inn flere fremtidige renteendringer enn valutamarkedet, og da kan du som trader agere på denne informasjonen.

2. Ser trender og vendepunkter i makrodata

Det er en sterk sammenheng mellom kursutviklingen i ulike aktivaklasser og politiske utspill, pengepolitikk og økonomiske indikatorer. Traderne følger derfor kalenderen for viktige makrodata og ser hvordan trendene utvikler seg.

Når nye data kommer inn, er det ofte mye støy i prisingen, med kurser som går i begge retninger. Robothandel får ofte skylden for dette. Som menneske og trader er det viktig å se gjennom støyen og avdekke i hvilken retning økonomien faktisk går – og hvordan det for eksempel kan påvirke fremtidig pengepolitikk. Ofte er det mer innsikt å hente i tidligere data, som du kan lese ut av dashbordet.

3. Nyhetsfeeden: Det raske hvorfor

Mens tall og grafer forteller hva som skjer, er det nyhetsstrømmen som setter traderen på sporet av å forstå hvorfor ting skjer. Uten filtre blir det mye støy, fordi du ikke klarer å prioritere den informasjonen som er viktigst for deg og dine posisjoner. Derfor må nyhetsstrømmen filtreres til å følge traderens posisjoner.

4. Klarer å fokusere blikket

Ofte er du på jakt etter avvik i underliggende markeder – en snarvei til arbitrasjemulighetene. Et godt dashbord må gi rask oversikt, slik at du kan monitorere, forstå og reagere. Gjør det ikke vanskelig for deg selv, men velg informasjon som gir deg overblikk og innsikt. Derfor skal du ikke bygge et dashbord med mange sider, variabler og datapunkter. Flere data kan gi mer informasjon, men det går på bekostning av reaksjonsevnen. Profesjonelle tradere prioriterer hvilke data som er viktigst for dem.

5. Sentimentet i markedet

Den moderne traderen er gjerne en ensom trader, som følger med markedet og handler hjemmefra. Når man har få andre å sparre med, kan det være svært nyttig å vite hva andre tradere tror om utviklingen i ulike aktivaklasser. Hos CMC Markets kan du se aggregerte tall for andre traderes posisjoner, for eksempel filtrert på de som har hatt gevinst siste tre måneder. Hvilke posisjoner sitter de med akkurat nå? Dette er ofte en god «reality check» for både store og små tradere.

6. Tar med seg markedet til stranda

Det er bare Gordon Gekko som aldri drar fra kontoret. Ting skjer i markedet selv om du ikke sitter foran skjermen; den amerikanske sentralbanken kommer gjerne med nyheter når nordmenn følger barn på fotballtrening. Dagens tradere har markedet i lomma: De har satt sammen et dashbord som kan følges fra mobiltelefonen, slik at de kan følge sine posisjoner fra hvor som helst. Og de handler fra hvor som helst: Kundene hos CMC Markets handler ofte mer via mobilappen enn fra PC.

