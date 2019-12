Tripletex sikrer kundenes likviditet

Tripletex leverer regnskapssystemer til drøyt 30 000 små og mellomstore bedrifter i Norge. Nylig slapp Tripletex inn Aprila Bank i regnskapssystemet for å gi bedrifter muligheten til å selge fakturaene sine direkte i systemet. Små og mellomstore bedrifter har lenge slitt med tilgang på kapital og moderne banktjenester. Mange sliter med likviditeten selv om bedriften i utgangspunktet går bra. Det handler om å måtte betale for varer før inntekten kommer inn på konto. – Særlig utfordrende kan det være i oppstartfasen, mener Oustad. Hun har selv vært gründer og vet hva hun snakker om.

Legge til rette for vekst

– Ønsker vi gründervirksomhet og økonomisk vekst i småbedrifter i Norge, må vi kommersielle aktører bidra til å legge til rette for det, mener Oustad.

– Et system som dette skulle jeg gjerne ha hatt den gangen vi startet opp Tripletex, sier hun. Ved å koble banktjenester direkte til bedriftens regnskapssystem får Aprila Bank mulighet til raskt å vurdere risiko og skreddersy bankløsninger som passer til småbedriftenes behov. Bedrifter som tidligere måtte pantsette private eiendeler for å skaffe nødvendig finansiering for vekst og utvikling, kan nå med et tastetrykk selge fakturaene og få penger på konto innen neste arbeidsdag.

Penger raskt inn på konto

Det er nettopp dette tastetrykket som gjør at Claus Lorentzen, daglig leder i bedriften HCL Nordic, benytter seg av fakturasalg. HCL Nordic er et selskap som arbeider med digital markedsføring og løsninger og er i sterk vekst.

– Med nye kunder hver dag kjenner vi naturlig nok ikke historikken deres, og da er det trygt å vite at banken tar ansvaret for fakturaen. Aprila Bank følger opp kunden og purrer om nødvendig, sier han.

Lorentzen presiserer at fakturasalg er spesielt nyttig når bedrifter skal starte opp. – Da er det helt avgjørende å få raskt betalt for jobben som er gjort. Med fakturasalg slipper du å vente i 30 dager, du har penger på konto omtrent på dagen. Det handler om å overleve i startfasen, sier han.

– Etter hvert som bedriften får faste kunder som alltid betaler innen fristen og du ikke er avhengig av penger inn umiddelbart, kan du sende fakturaen direkte til kunden. Systemet er enkelt å håndtere: Du setter opp fakturaen på vanlig måte, og når du trykker på sendknappen kan du velge fakturasalg og sende den til Aprila Bank eller direkte til kunden. Fordelen med fakturasalg er jevn tilgang på midler. Det koster noen kroner å bruke løsningen, men det er absolutt verdt det. Du sover bedre om natten, sier Lorentzen.

Flere nyttige løsninger

– Tripletex skal være det åpenbare valget av økonomisystem, og vi jobber kontinuerlig for å forenkle hverdagen til brukerne våre. Dette er bare starten. Vi kommer til å levere flere spennende FinTech-produkter i løpet av det nærmeste året, avslutter Oustad.

