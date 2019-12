Vi som er håndverkere vil helst bruke tiden vår på å bygge hus

– Vi som er håndverkere vil jo helst bruke tiden vår på å bygge hus, og da er det viktig med et raskt og effektivt system som vi kan stole på.

– I 2015 bestemte vi oss for at vi måtte ha en endring, og at vi hadde behov for et digitalt og mer effektivt regnskapssystem. Vi brukte Excel til mange oppgaver, og hadde tungvinte prosesser. Jeg brukte alt for mye tid på kontroll og oppfølging av prosjekter, betaling av regninger og å holde meg à jour med regnskapet, forteller Thomas Brenna, daglig leder i 3T Bygg.

Byggefirmaet på Åmot i Buskerud har kunder i hele østlandsområdet, og leverer tjenester innen både nybygg og restaurering. Mange av prosjektene deres er totalprosjekter der 3T Bygg styrer prosjektet helt fra idé til ferdigstilling. Da er et velfungerende regnskapssystem med støtte for prosjektstyring og timeføring helt essensielt.

3T Bygg valgte Tripletex

Etter et søk på Google endte 3T Bygg opp med å teste to ulike økonomisystem, og valget falt til slutt på Tripletex.

– Tripletex fungerte helt klart best. Alle nødvendige funksjoner er samlet i ett system, det er enkelt å navigere seg frem, og man trenger ikke være redd for å trykke feil. Dessuten var vi på jakt etter et nettbasert system, sier Thomas. Han var opptatt av tilgjengelighet og brukervennlighet da de skulle velge nytt regnskapssystem.

Et komplett nettbasert økonomisystem med prosjekt og timeføring

– Forbedring i alle ledd

Thomas forteller at de bruker Tripletex fra A til Å, og registrerer alt fra inngående og utgående faktura, lønn, utlegg, timeføring og reiseregninger. Systemet fungerer også til rapportering, budsjett og prosjektstyring.

– Kostnader og inntekter føres løpende og gir oss kontroll på status i hvert prosjekt, både når det gjelder antall timer, fremgang og likviditet. Vi jobber mye mer effektivt, sparer tid og har mer kontroll enn før, forteller han.

– Det blir enkelt å se dekningsgrad på hver enkelt prosjekt, som gir meg mulighet for enda bedre styring av både selskapet, de ansatte og prosjekter. Det er en klar forbedring i alle ledd, sier Brenna.

Tilpasset byggebransjen

Regnskapsbyrået Norian fører regnskapet til 3T Bygg, og har brukt Tripletex for sine kunder siden 2010. Mange av kundene er tømrere, rørleggere og elektrikere.

– Systemet er tilpasset håndverkernes behov, og er lagt til rette for å fungere godt med prosjekter og timeføring, sier Ben Tveten, avdelingsleder i Norian. Han beskriver systemet som utrolig brukervennlig og intuitivt.

– Med Tripletex blir prosessene mye mer automatisert. Vi merker at kundene som går over til Tripletex blir veldig fornøyde, de får kontroll på regnskapet og sparer både tid og kostnader. Det har forenklet hverdagen til mange, forteller han.

Flere og flere kunder ønsker å gjøre deler av regnskapet selv, og ifølge Tveten gjør Tripletex det enkelt å legge til rette for et godt samarbeid mellom kunde og regnskapsbyrå.

– Tripletex er veldig fleksibelt, og kundene kan velge hvor mye de vil gjøre selv og hvor mye de vil overlate til oss. Fordelen er at vi jobber i samme system, og det gir kunden en løpende oversikt over hvordan økonomien ligger an.

Spiller på kundens lag

Dialogen mellom regnskapsfører og kunde er en helt annen enn den var for bare noen år siden, og nå er dialog, åpenhet og samarbeid nøkkelord. – De jobber i vårt system, alt skjer elektronisk, og alt de gjør synes direkte hos oss, forteller Brenna i 3T Bygg.

– Service og support har blitt enda viktigere for kundene, og vi fungerer i større grad som spesialister og rådgivere. Uansett hvilke behov og ønsker kunden har spiller vi på lag, og gjør vårt ytterste for å skape en enklere og mer kostnadseffektiv hverdag for kundene våre, avslutter Ben Tveten.

