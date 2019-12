Uteliv og forretningsliv hånd i hånd

– Strav består av 12 selskaper. Seks av selskapene er restauranter med stor bilagsmengde. Ved hjelp av Tripletex kan jeg gi tilgang til nøkkelpersoner i de forskjellige bedriftene, slik at de selv kan kontrollere og ta hånd om egne regnskap, forteller Vivike som gjennom systemet selv har full oversikt over selskapenes totaløkonomi.

Fremtidens system – anbefalt av regnskapsfører

Selv fikk han anbefalt Tripletex av sin regnskapsfører i Sand Økonomi. – Jeg ble fortalt at Tripletex var fremtiden. Vi var dessuten lei av tungrodde systemer som ikke var brukervennlige. Med Tripletex har vi også blitt kvitt mye fysisk papir, som tok lang tid å organisere og få oversikt over, forklarer gründeren.

Full oversikt og kontroll – overalt

Strav har vært kunde helt siden 2009. Systemet har mange fordeler for de ansatte, men også for sjefen selv. – Brukervennligheten er uovertruffen. Betaling, fakturering og lønnskjøring går raskt for de økonomiansvarlige. Selv har jeg oversikt og full tilgang til økonomiske nøkkeltall uansett hvor jeg er, avslutter han. På den måten kan Vivike tilbringe mer tid i restaurantene, og mindre tid på kontoret.

