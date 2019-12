Tråkker i takt med Tripletex

– Samarbeidet med Tandem, og overgangen til Tripletex, har gjort at vi har fått bedre rutiner og god innsikt i egen økonomi etter at vi skiftet regnskapsfører, forteller Børre Steen, daglig leder i Contendo.

Contendo er et programvarehus som har opplevd jevnt vekst de siste årene, og da de passerte 14 ansatte og 18 millioner kroner i omsetning bestemte de seg for å ta et mer aktivt eierskap til sitt eget regnskap. Antall transaksjoner og bilag hadde vokst betraktelig, og etter mange år med en tradisjonell regnskapsfører bestemte de seg for en endring.

– Vi benyttet oss av en innleid regnskapsfører og et tradisjonelt regnskapssystem i nærmere ti år. Det fungerte bra, men nå ønsket vi å ta større ansvar for regnskapet selv, sier Steen i Contendo.

De var på jakt etter et moderne og fremtidsrettet regnskapsbyrå, og valgte å inngå et samarbeid med Tandem. Her fant Steen og Contendo ekspertisen og kompetansen de ønsket seg hos en samarbeidspartner.

Moderne tilnærming

Administrerende direktør Nils Bernhard Nilssen i Tandem er svært fornøyd med at de tiltrekker seg kunder ved å tilby moderne, skybaserte løsninger.

Han mener Tandems moderne tilnærming til regnskapsføring er årsaken til at regnskapsbyrået har tilegnet seg nok en kunde.

– Vi ser at regnskapsførselen i dag i større grad blir kontinuerlig, og våre kunders regnskap må alltid være oppdatert. Det krever at vi tilbyr gode verktøy, og har gode rutiner og prosesser internt. Da høster også våre kunder gevinster i form av at vi bruker mindre tid, forteller Nilssen.

Steen har bare lovord om samarbeidet med Tandem: – Samarbeidet med Tandem fungerer utmerket. De er en god sparringspartner innen regnskap og rådgivning, og har vært en god tilrettelegger i forbindelse med overgangen til et nytt regnskapssystem.

Riktig verktøy til jobben

Med en god rådgiver og sparringspartner på plass var neste steg nettopp å finne et regnskapssystem som møtte Contendos ønsker og behov. Tandem har god kjennskap til styrkene og svakhetene til de mest populære løsningene på markedet, og Steen valgte derfor å følge anbefalingene fra sin nye rådgiver. Valget falt på den skybaserte løsningen Tripletex – en innovativ regnskapsplattform som raskt har vokst frem som en favoritt blant en rekke norske selskaper.

– Tripletex er en svært god plattform med alle de funksjonene Contendo har behov for i dag, samtidig som det er rom for å utvide med mer funksjonalitet når behovet melder seg, forklarer Nilssen i Tandem.

Problemfri overgang

Overgangen til et helt nytt regnskapssystem oppleves av mange som en overveldende utfordring, og en sømløs overgang forutsetter tillit mellom alle involverte – kunde, regnskapsfører og systemleverandøren, Tripletex.

Nettopp en robust plan for en problemfri overgang var en avgjørende faktor da Steen bestemte seg for å satse på Tandem og Tripletex. Etter at valget ble tatt gikk det fort i svingene. Tandem hadde en god dialog med tidligere regnskapsfører, og kunne derfor legge alt til rette for en smertefri overgang til det nye regnskapssystemet. Resultatet var at Contendo kunne gå en ny hverdag i møte etter i underkant av to måneder. – Det var som å bytte flymotor i luften, kommenterer Steen, og legger til at overgangen gikk helt uten problemer.

Etter overgangen til Tandem og Tripletex opplever Contendo at totalkostnaden for regnskapsføringen har gått ned. Nilssen forklarer effektiviteten slik: – Tripletex gjør det enklere for oss å samhandle med kunder, og gir oss tilgang til ferske og oppdaterte data slik at regnskapet blir ferdigstilt raskere og mer effektivt.

Stolt leverandør

Hege Oustad er daglig leder i Tripletex, og er fornøyd med skussmålet fra Tandem og Contendo. – Det er veldig lett for oss som lager og leverer teknologi å tenke at teknologien står i sentrum, og at teknologien løser alt. Når vi løfter blikket ser vi imidlertid at det bare er halve sannheten. Det er utrolig morsomt å se hvordan riktige verktøy gjør arbeidshverdagen til partnerne våre lettere, slik at de kan skape økt verdi for kundene sine – akkurat som Tandem gjør for Contendo og resten av kundene sine.