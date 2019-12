Bedrift i vekst? Slik får du eierskap til egen økonomi

Flankert av tre andre arkitekter sitter Hallstein Guthu i lyse lokaler og planlegger eneboliger, hytter, leiligheter og uteområder. Sammen utgjør de arkitektkontoret HALLSTEIN. Navnet levner liten tvil om hvem som etablerte virksomheten.

– Ubeskjedent finnmarksk, forteller Hallstein Guthu lattermildt. Navnet ble valgt som motstykke til de etablerte aktørene, som gjerne gikk under lange, svulstige navn. Hallstein vil være på fornavn, helt fra starten av.

Etter arkitektstudiene ved NTNU og studentpraksis hos hos arkitekt Magne Magler Wiggen, gikk turen til nettopp disse store arkitektkontorene – blant annet Coop Himmelb(l)au i Wien og Foster + Partners i London, før retur til Norge og MMW arkitekter. Arkitekten forteller om store, prestisjefylte prosjekter, men også veldig lang realiseringstid. For å gjøre ting raskere, enklere og på sin egen måte, startet han opp for seg selv i 2016, hjemme ved kjøkkenbenken.

Fra én til fire

Hallstein slår seg ikke til ro med etablerte sannheter, og vil gjerne prøve og erfare på egen hånd.

– Jeg ville gjøre ting ingen andre gjør, og hvis det er en grunn til at det er sånn ville jeg finne den selv, forteller han. Alt handler om prøving og eksperimentering for Guthu, også å starte for seg selv.

Tripletex er alltid tilgjengelig, så jeg har regnskapet oppe på egen skjerm og holder et øye med det.

– Jeg kunne kanskje ha fortsatt på egen hånd, men er utrolig glad for at jeg hadde mer lyst til å prøve å ha ansatte å jobbe sammen med, forteller han. Samtidig har de ikke satt seg noen konkrete vekstmål.

– Vi har ikke noe mål om å bli 100 ansatte, men hvis muligheten byr seg så hadde det jo vært morsomt å prøve det også, fortsetter Guthu.

Til tross for en avslappet innstilling til vekst ble det ganske raskt etter oppstarten mulig å utvide. Midt på sommeren i 2017 flyttet Guthu og ansatt nummer én inn i lokalene rett over veien fra Botanisk hage i Oslo. Det som en gang var en melkebutikk er nå fylt med modeller, skisser og inspirasjonsbilder. Og paller.

– Da vi først tok over lokalene måtte vi ha noe å ha datamaskinene på, og sånn er det fremdeles, sier Guthu når han forklarer den litt uvanlige innredningen. Akkurat som melka som en gang sto i hyllene, er det fremdeles det rene og enkle som går ut gjennom dørene. – Hvis det kan være en boks, så blir det en boks, forklarer Guthu. De gjør det ikke mer komplisert enn nødvendig. Det preger også tilnærmingen til økonomi og regnskap.

Allsidige arkitekter

– Det er ingen arkitekter som liker økonomistyring, så vi er veldig opptatt av alt som kan gjøre ting enklere for oss, sier Guthu. Økonomisystemet de har valgt, Tripletex, er en av de tingene. Nå fører de timer på prosjekter, fakturerer og registrerer utlegg i ett og samme system. HALLSTEIN samarbeider også med regnskapsføreren rett i Tripletex, og får hjelp til lønn og de delene av regnskapsføringen de ikke tar seg av selv.

– Vi gjør mye selv, men får også god hjelp av regnskapskontoret vårt. De er Tripletex-guruer, skryter han.

Guthu forklarer at kombinasjonen av ulike fag og disipliner er noe av det han liker best med arkitektrollen. Modellbygging, planskisser, landskapsutforming, digitale tegninger, søknader, dialog med myndigheter og kunder, og i Guthus’ tilfelle, økonomi og administrasjon.

– Det ble en annen hverdag med ansatte, lønn og husleie. Men det har gått overraskende greit, forteller Guthu.

– Jeg har ikke noe mål om å bli ekspert, men lærer etter hvert som behovet oppstår. Guthu forteller om en periode med mye læring i tiden rett etter oppstarten.

– Jeg har fått hjelp både av regnskapsfører og Tripletex første gang jeg skulle fakturere, lage kreditnota eller gjøre noe annet for første gang. Han understreker likevel at Tripletex som system oppleves veldig tilgjengelig og enkelt å sette i gang med, og at de nyansatte kommer i gang med timeføring umiddelbart.

Prosjektmyriade

Guthu står selv for mesteparten av økonomiarbeidet, men forteller at resten av kontoret blir stadig mer involvert.

– Nå er vi to som har prosjekttilgang og setter opp egne prosjekter, og det fungerer veldig bra for oss. Utover det bruker de andre Tripletex først og fremst til registrering av utlegg og føring av timer på prosjekter.

Selv trives han i en rolle som lar han kombinere den daglige driften med å bidra i de andres prosjekter.

– Men realiteten er jo ofte at jeg har flere egne prosjekter også, og da er jo all tid som går til administrasjon for mye tid, forteller Guthu. – Men Tripletex er alltid tilgjengelig, så jeg har regnskapet oppe på egen skjerm og holder et øye med det, fortsetter han.

– Vi har gjerne 30-40 prosjekter gående samtidig, så muligheten til å holde oversikt over prosjekter, underprosjekter, og timene vi bruker på hvert enkelt er svært nyttig for oss, forklarer Guthu.

– Både for vår egen del, for å se hvilke prosjekter vi bruker mye eller lite tid på, og for oppdragsgiver sin del, slik at vi kan fremlegge nødvendig dokumentasjon.

Oversikt og kontroll

Arkitektene forteller at måten de jobber med prosjekter på er veldig typisk for arkitektbransjen, med hovedprosjekter delt inn i faser, alt etter hvor langt prosjektet har kommet. Med så mange prosjekter og underprosjekter er det nødvendig med orden i sakene, og systemer som gjør det lettere å holde oversikt og kontroll.

– Måten vi fører timer på når det er mye som skjer samtidig gir oss ekstremt god oversikt, forteller Guthu.

– Samtidig er Tripletex enkelt å bruke, og det er veldig lav terskel for å komme i gang.

Han tror flere arkitektkontorer mangler det samme eierskapet til egen økonomi som det de har fått i HALLSTEIN.

– Jeg tror mange har landet på en løsning som fungerer godt nok, og derfor har sluttet å lete, sier Guthu.