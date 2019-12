Skreddersy din egen hytte

La oss være ærlige. Når man drømmer om en hytte skulle man helst hatt den klar i går, og det bør være minst mulig arbeid å få den klar. MWC har derfor spesialisert seg på innflyttingsklare hytter, som er skreddersydd etter hytteeiernes ønsker.

– Når kundene kjøper hytte fra MWC tar vi fullt prosjektansvar fra planert tomt. Altså fra graver er ferdig med sitt arbeid. Dette sikrer at kunden ikke står imellom fag, verken i diskusjoner eller med ansvar, og kan se at hytten tar form med senkede skuldre. Mange andre tilbyr prosjektkoordinering til sine kunder, men ansvaret vil de ikke ha. På denne måten gjør vi vårt ytterste for at kundene skal få en god opplevelse av prosessen, forteller Arne Kristian Langeland, Salg- og markedssjef i MWC.

– Mange har en drøm om å eie en hytte, men ikke å bygge den. MWC er en samarbeidspartner som står for kvalitet i alle ledd og kan levere en komplett hyttedrøm og da med alle de garantier som burde følge med et hyttekjøp.