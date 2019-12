På grunn av denne avtalen kunne Roger Terje gå av med tidlig pensjon og leve mer behagelig

Hvis du sparer smart, langsiktig og nok, kan SKAGEN Fondene gjøre den økonomiske hverdagen mer behagelig.

– Mange tror faktisk det er bedre å kjøpe enkeltaksjer enn fond. Det er feil. Enkeltaksjer medfører mye høyere risiko enn fond, og i et fond sprer du sparepengene dine utover flere aksjer, og dermed også risikoen, sier direktør for formuesforvaltning Norge, Pål Bergskaug.

Trygghet, trygghet og trygghet

Vi nordmenn er trygghetssøkende, ikke bare i dagliglivet men også med sparepengene våre. Det ukjente kan føles skummelt, og mange har hørt historier om dårlige investeringer og folk som har tapt store summer.

SKAGEN-direktøren forteller at det finnes godt med historier om dem som tok en liten risiko, og vant.

– Jeg har en kunde som kaller hytta i Spania for Casa Kon-Tiki. Oppkalt etter aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki. Det sier vel nok, smiler Pål Bergskaug.

Lev livet med uttaksavtale

Dette er et bittelite eksempel på hva smart sparing i aksjefond kan resultere i. Roger Terje Larsson er et annet.

På slutten av 90-tallet forstod Larsson at han måtte spare hvis han ville pensjonere seg tidlig, og samtidig leve slik han ønsket. Gjennom smarte plasseringer i SKAGEN Fondene og langsiktig sparing, gikk han av med pensjon som 64-åring, for seks år siden.

–Jeg var rundt 50 år og tenkte at jeg måtte finne på noe smart dersom jeg ville gå av med pensjon før jeg ble 67 år. Jeg ville bli uavhengig og kunne velge om jeg skulle jobbe helt eller delvis, eller gå av med pensjon før tiden, sier han.

SKAGEN Fondene er en av få tilbydere av uttaksavtale. Denne avtalen lever Roger Terje Larsson godt på nå. Avtalen lar deg ta ut en liten bit av pengene du har på aksjesparekontoen. Du bestemmer selv hvor mye og hvor ofte utbetalingene skal skje.

Larsson har valgt å kun få utbetalt en liten prosent av overskuddet, hver måned. På denne måten nyter han fortsatt godt av at grunnkapitalen fortsetter å gi avkastning, samtidig som han får en komfortabel ekstrautbetaling - i tillegg til vanlig pensjon. Penger som lar ham dyrke sin lidenskap, sykling.

–Jeg har større sparebeholdning i dag enn da jeg gikk av med pensjon. Dersom markedet går opp får jeg mer utbetalt og motsatt. Det er moro å se at det funker, sier Roger Terje Larsson.

- Aksjesparing er det smarte valget

Enten du vil spare til ny bil, hytte i Spania eller pensjon, kan aksjesparekonto være et smart valg. Penger i banken er vel og bra, men de pengene vokser ikke i verdi. Snarere tvert imot. Ting som prisstigning gjør i mange tilfeller pengene i banken mindre verdt over tid.

– Start med et lite sparebeløp i måneden, så ser du hvordan det fungerer. Øk så sparebeløpet gradvis, og gjør tilleggsinnskudd hvis du skulle få ekstra penger. Og så er det viktig understreke at med SKAGENs spareavtale kan du stå over en måneds innbetaling eller to hvis det skulle knipe, sier Pål Bergskaug.

- Nyt familien, skjem bort barna

SKAGEN-direktøren ser mange eksempler på hvordan en langsiktig sparehorisont gir økonomisk frihet og handlingsrom.

–Disse «ekstrapengene» kommer veldig ofte barn og barnebarn til gode. Noe av det de eldre kundene som har spart lurt setter mest pris på, er å gjøre ting sammen med familien. Vi ser mange som for eksempel inviterer storfamilien på flotte ferieturer. De nyter livet, fordi de har spart smart, sier Bergskaug.

Han oppfordrer til å bygge opp trygghet rundt aksjesparing med et lite startbeløp. Benytte seg av informasjonen som SKAGENs rådgivere gir, se utviklingen og få spareerfaring. På den måten er det lett å se at sparing i aksjer ikke er skummelt. Over noen år, når du ser pengene øke, kan det til og med bli gøy.

–Still deg selv følgende spørsmål: Hvor mye av dagens forbruk er du villig til å ofre for fremtidig forbruk, avslutter Pål Bergskaug.

