Amundsen Sports, et hestehode foran innen e-handel

– Markedet utvikler seg i rekordfart. Vi kunne aldri satset så hardt på e-handel uten et solid system i bunn, forteller han

Det var da han studerte industridesign at Jørgen Olav Amundsen produserte en eksklusiv klokke. Den var myntet på familiehistorien, ble populær og solgte ut fort. For ja, han er i familie med Roald Amundsen. Klokkesuksessen var et faktum etter få år; Amundsen solgte seg inn i et sveitsisk klokkeselskap og tok med driften til Geneve.

Kanskje var det de sveitsiske alpene som fikk tankene til å vandre, for klokkeeventyret skulle ende her. Etter noen år trakk han seg ut for å starte Amundsen Sports. Snart var også barndomsvennen Erik Friis med, og sammen lagde de «verdens første tekniske nikkers».

– Vi forundret oss over hvorfor nikkers hadde forsvunnet fra markedet. Hvorfor brukte folk det i gamle dager? Det var ikke fordi de ikke klarte å lage bukse, men fordi nikkers hadde en del fordeler som bukser ikke har.

Høy kvalitet som forretningsmodell

Amundsen og Friis vendte snuten mot Antarktis. For hvor ellers skulle de vel ha testet en kolleksjon, enn i Roald Amundsens fotspor? De konkluderte med at nikkers er mye mer tilpasningsdyktig enn en bukse.

– All våt skitt er jo på den nederste delen av benet, så da er det bare å ta av gamasjene når du kommer inn på hytta. Du slipper å ta av deg til undertøy eller skifte til et helt nytt antrekk. Det er en av de grunnleggende tingene vi er opptatt av, at klærne skal være allsidig.

– Hvis du kjøper en anorakk fra oss, og du kan bruke den i båt, på sommeren, i skisporet, slalåmbakken, på jakt om høsten – hvis den i tillegg har et tidløst design så du ikke føler deg dust i den fem år senere, så skal du i prinsippet kunne ha den lenge. Jeg tror det er den eneste veien videre: kvalitet. Det er det den yngre kundegruppen er opptatt av.

Foto: Amundsen Sport

Raske folk med raske klær

Amundsen forteller at de er utålmodige etter å automatisere prosesser. De første fire årene handlet om å bygge distribusjon, og siden har pilene pekt oppover. Etter å ha gått fra 2 til 46 millioner i omsetning mellom årene 2012–2019, er det en forutsetning med gode systemer for å vokse videre.

I 2019 tok de sats og flyttet hele økonomi- og logistikksystemet til skyen. Visma.net ERP skal bidra til at Amundsen Sports et godt rigget for å nå neste milepæl på 100 millioner i omsetning.

– Nå står returordningen for tur, altså de klærne kundene av en eller annen grunn sender tilbake. I den løsningen fyller kunden ut et skjema på nettet, og sender varen i posten.

Da ligger returen allerede på vent i systemet, og det er bare å hente den opp og godkjenne. Integrasjonen mot nettbutikken WooCommerce gjør at kunden automatisk får pengene sine tilbake.

Det er enklere for kunden, men også for oss. Vi slipper å plotte inn noe som helst. Kunden har jo egentlig gjort jobben selv.

– Før gjorde vi alt dette i Excel

Visma leverer sine tjenester gjennom et partnerapparat. Å finne en god match viste seg å være gull verdt. Amundsen Sports trengte et komplekst oppsett, mens partneren, Cloud Connection, ønsket å bygge kompetanse innen e-handel og logistikk. Sammen har de testet, feilet, utviklet og løst utfordringer.

– Før gjorde vi dette i Excel. Nå har vi egendefinerte rapporter som måler utviklingen. Jeg går inn hver dag og ser på salg, marginer og produktnivå. Det er helt avgjørende å kunne måle uke for uke at vi er i takt med budsjett.

Nå går systemet av seg selv og bokfører automatisk – en forutsetning med så mange transaksjoner per dag. I tillegg til å slippe å plotte data manuelt, har de også full kontroll på de ulike varelagrene.

Automatisering fra A til Å

De færreste av oss tenker kanskje over hvor mange operasjoner som må til, fra du bekrefter kjøpet til varen er i hendene dine. Etter at en kunde har bestilt seg nye klær, sendes ordren automatisk fra nettbutikken over til ERP-systemet.

– Der kommer den rett inn i logistikk- og regnskapssystemet vårt, før den legger seg til leveranse, som igjen plukkes opp av nærmeste lager. Når de har pakket, sendt og registrert ordren, rapporterer og fakturerer systemet tilbake til oss. Samtidig får e-handelssystemet beskjed om at ordren er komplett, og gir beskjed til kunden om at pakken er på vei.

Har gjort det mulig å satse på e-handel

Gründeren synes det er vanskelig å tallfeste hvor mye de har spart. Han forklarer det med at e-handel har eksplodert og utviklet seg i takt med systemene.

– Mitt inntrykk er at Visma utvikler sine løsninger sammen med brukerne. Ettersom alle brukerne der ute har forskjellige behov, utvikler de løsninger ut fra hvor skoen trykker hos kundene. Det har gitt oss muligheten til å satse på e-handel.

– Varehandelen har en helt annen dynamikk som krever helt andre systemer. I løpet av de neste tre årene skal 33 prosent av omsetningen vår gå gjennom e-handel. Vi kunne aldri satset så hardt på på dette uten et solid system i bunn, og jeg tror på en måte vi har tråkket opp løypa for andre som driver med varehandel.

